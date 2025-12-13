Cô giáo mất chân trái vì tai nạn đã đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết 13/12/2025 08:41

(PLO)- Xuất sắc vượt qua 20 thí sinh khác, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đã giành vương miện mùa giải đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Tối 12-12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam) diễn ra tại Trung tâm HTV Bình Dương (TP.HCM).

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đã giành vương miện mùa giải đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Do đặc thù sức khỏe của thí sinh là người khuyết tật, Ban tổ chức rút gọn các phần thi. Trong đêm chung kết, top 21 lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.

Kết thúc các phần thi, ban giám khảo chọn ra top 3 gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp), Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP.HCM).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Minh Tâm đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Hà Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Hải.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (giữa) đăng quang Hoa hậu, Hà Thị Như Quỳnh (trái) và Nguyễn Thị Hải (phải) nhận danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.

Chiếc vương miện dành cho người chiến thắng được thiết kế lấy cảm hứng từ viên đá mặt trăng nằm sâu dưới đáy biển, thể hiện hành trình vượt qua nghịch cảnh và khát vọng tỏa sáng của phụ nữ khuyết tật Việt Nam.

Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Ban tổ chức, Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lần đầu được tổ chức tại Việt Nam dành cho phụ nữ khuyết tật, nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, nghị lực sống và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực trong xã hội.

Cuộc thi có tiêu chí tuyển sinh riêng, dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, độ tuổi từ 18 đến 45.

Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam, ban tổ chức đã chọn 21 thí sinh vào vòng chung kết.

Hội đồng giám khảo gồm: Mrs Asean International Global 2024 Kiều Vũ, Mister National Universe 2022 Việt Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi, đại sứ nhân ái Lưu Thế Truyền cùng các khách mời, doanh nhân.