TP.HCM: Lễ hội Tết Việt 2026 chăm lo 1.700 phần quà cho người yếu thế 10/01/2026 13:24

(PLO)- Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời duy trì các chương trình chăm lo thiết thực cho người yếu thế.

Ngày 10-1, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Tết Việt 2026 lần thứ 19 với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết lễ hội sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang đậm không khí xuân. Các tiểu cảnh như “Ụ rơm vàng”, “Mai phố”, “Bếp xuân”, “Sân vườn ngày Tết” được bố trí xuyên suốt không gian lễ hội.

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có dịp chiêm ngưỡng các tác phẩm thư pháp. Nội dung xoay quanh những câu chúc Tết, thông điệp về thành phố thông minh, công nghệ và sự chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh: BTC

Cụ thể, Lễ hội Tết Việt 2026 được tổ chức trên 3 không gian chính.

Không gian “Đẹp xưa” tái hiện hồn cốt Tết truyền thống Nam Bộ. Khu vực này gồm Phố Ông Đồ, đường hoa mai, cây nêu, bếp xuân, làng nghề, ụ rơm vàng… Qua đó, ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, phong tục Tết và ký ức xuân xưa.

Không gian “Rạng rỡ hôm nay” nổi bật với triển lãm nghệ thuật “Đại mã khai xuân”, lấy hình tượng Ngựa - linh vật năm 2026 làm trung tâm. Triển lãm gồm 6 không gian biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và khởi đầu.

Khu vực này kết hợp nghệ thuật đương đại và trải nghiệm tương tác. Nội dung giới thiệu diện mạo thành phố hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ AI, truyền cảm hứng đánh thức nội lực và khát vọng bứt phá đầu năm mới.

Không gian tổ hợp nghệ thuật - sáng tạo - khởi nghiệp diễn ra các hoạt động văn hóa, ẩm thực, vui chơi giải trí và nghệ thuật cộng đồng.

Đặc biệt, tại không gian khởi nghiệp, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm khu vực trưng bày các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp. Các đặc sản vùng miền đến từ tỉnh An Giang gồm sản phẩm OCOP, nông - ngư nghiệp tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, các loại trà… Hoạt động này góp phần kết nối truyền thống với hiện đại, lan tỏa tinh thần tích cực cho năm mới.

Người dân tại Lễ hội Tết Việt 2024. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 mang đến không khí vui tươi với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các loại hình gồm diễn xướng dân gian Nam Bộ, đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, biểu diễn lân - sư - rồng, ca múa nhạc và trình diễn thời trang.

Song song đó, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế tiếp tục được chú trọng. MC Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết năm nay đơn vị phối hợp trao 200 phần quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Gắn kết yêu thương” đã được duy trì suốt 13 năm, chăm lo cho 500 trẻ mồ côi do COVID-19. Chương trình “Chia sẻ yêu thương” trao 500 phần quà cho trẻ em khó khăn tại TP.HCM. Chương trình “Vượt sóng” tặng quà cho 500 người khuyết tật, nâng tổng số quà trao tặng lên 1.700 phần.

Bên cạnh đó, chương trình “Ngày Tết đến” tiếp tục vận động nghệ sĩ quyên góp quần áo để bán gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được dùng hỗ trợ 250 bệnh nhi tại Bệnh viện Công an TP.HCM. Các chương trình phục vụ lực lượng vũ trang và các trung tâm cai nghiện cũng được tổ chức trong dịp này.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 21-2-2026 (tức từ 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.