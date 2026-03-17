Chốt khởi công sân bay Phan Thiết vào ngày 30-4 17/03/2026 18:33

(PLO)- Sun Group thông tin sẽ khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 30-4 và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Ngày 17-3, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Sun Group cho biết đã hoàn tất các thủ tục để khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 30-4 tới, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Vị trí cảng hàng không Phan Thiết.

Dự án sân bay dân dụng Phan Thiết được phê duyệt từ năm 2014 nhưng nhiều năm chưa thể triển khai đúng tiến độ vì vướng hàng loạt thủ tục.

Thông tin từ buổi làm việc, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hạng mục hàng không dân dụng với giá trị 3.800 tỉ đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục hàng không dân dụng của sân bay này.

Sau khi được phê duyệt, nhà đầu tư đã đề xuất tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để đẩy nhanh quá trình triển khai thực địa.

Hạng mục quân sự đã khai thác từ tháng 12-2025.

Trước đó, dự án sân bay Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.693 tỉ đồng, quy mô cấp 4C, thuộc nhóm dự án A và triển khai theo hình thức BOT.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ khi được chấp thuận, dự án vẫn chưa thể khởi động do phải điều chỉnh mô hình đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật để phù hợp quy hoạch mới.

Đến ngày 13-8-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sân bay Phan Thiết được điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, dùng chung dân dụng - quân sự. Hiện phần hạng mục quân sự của sân bay này đã được đưa vào khai thác vào ngày 19-12-2025.

Với hạng mục dân dụng, dự án được định hướng phục vụ máy bay dân dụng, bảo đảm công suất khai thác 2 triệu khách/năm. Ngoài các chuyến bay nội địa, sân bay cũng được tính toán để khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu, đồng thời phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tổng diện tích sử dụng đất của phần dân dụng là 74 ha.