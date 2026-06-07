TP.HCM phấn đấu khởi công metro số 6 vào cuối năm 2026 07/06/2026 21:21

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu phê duyệt hướng tuyến metro số 6 Tân Sơn Nhất - Phú Hữu trong tháng 6 và khởi công vào cuối năm 2026.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án metro số 6 ngày 26-5.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương tinh thần nỗ lực của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) và các đơn vị tư vấn khi trong thời gian ngắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương án hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến, công nghệ, tiêu chuẩn của dự án.

Về phương án hướng tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP cơ bản thống nhất hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến.

Dự kiến tuyến metro số 6 sẽ được khởi công cuối năm nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, MAUR và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát hướng tuyến dự án.

Trong đó, cần quan tâm đến quy hoạch đô thị hiện hữu của các địa phương, quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối, bám sát hướng tuyến các dự án giao thông hiện hữu có liên quan để xác định vị trí các ga, nhất là khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TP lấy ý kiến các bộ, ngành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan về hướng tuyến.

MAUR được giao tích cực làm việc với các bộ, ngành để sớm có ý kiến phản hồi; phấn đấu phê duyệt hướng tuyến trong tháng 6, trình báo cáo cuối kỳ trong tháng 10, phê duyệt và khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu MAUR khẩn trương cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cho các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình nghiên cứu phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với quy hoạch các điểm TOD, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TP phương án quy hoạch khu vực TOD dọc tuyến metro số 6. Trong đó, nghiên cứu lập quy hoạch phát triển không gian ngầm tại vị trí ga ST04 của tuyến metro số 6 và ga ST09 của tuyến metro số 4 theo hình thức phù hợp, hiệu quả.

Về công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo TP.HCM đề nghị MAUR chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan nghiên cứu pháp lý về giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt. Theo đó, cần hạn chế việc giải phóng mặt bằng nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.