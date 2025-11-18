Metro số 6 đi ngầm trên Vành đai 2, TP.HCM chốt phương án 18/11/2025 19:29

(PLO)- TP.HCM tiếp tục thực hiện dự án đường Vành đai 2 theo đúng quy mô đã được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu hướng tuyến, phương án triển khai metro số 6.

UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2).

Theo Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040, mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn TP có bổ sung nhánh mới của tuyến metro số 6 đi trên đường Vành đai 2 (tuyến MRT6 nối dài, đoạn từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa).

Theo hồ sơ nghiên cứu của đơn vị tư vấn, tuyến metro số 6 đi trên đường vành đai 2, cần đi ngầm trong phạm vi lộ giới 67m của đường Vành đai 2 (bao gồm đi ngầm qua phạm vi các nút giao).

Tại một số vị trí cục bộ như cầu Rạch Ngang nằm trên đường song hành, tuyến metro số 6 cần phải đi ngầm, rẽ phải và đi ra ngoài lộ giới 67m đã giải phóng mặt bằng một khoảng 12,6m, dài khoảng 375m, sau đó tiếp tục đi ngầm vào trong phạm vi lộ giới đường vành đai 2 (để không bị ảnh hưởng bởi hệ thống móng cọc của công trình trên đường song hành).

Metro số 6 đi ngầm trên đường vành đai 2 (đoạn từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa). Ảnh: Thuận Văn

Theo Sở Xây dựng, đường Vành đai 2 TP (đoạn 1, đoạn 2) Ià dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của TP, cần tập trung các giải pháp để triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tỷ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025.

Ngày 11-6, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, mạng lưới đường sắt đô thị gồm 12 tuyến, trong đó có 8 tuyến metro xuyên tâm và tuyến LRT/MRT kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, hai tuyến metro vành đai, một nhánh tàu ngoại ô và một tuyến Tramway/LRT. Tổng chiều dài đường sắt đô thị khoảng 582 km.

Tại quyết định này, tuyến metro số 6 trong phạm vi đường Vành đai 2 chưa được xác định rõ, cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật để quản lý, tổ chức triển khai đầu tư xây dựng.

Hiện nay, UBND TP đã giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của 7 tuyến đường sắt đô thị, đơn vị đang tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn tổng thể.

Để bảo đảm tỉ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025, tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo, UBND TP thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về tiếp tục thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 TP theo đúng quy mô đầu tư dự án đã được UBND TP phê duyệt.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban giao thông) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 2 Thành phố (đoạn 1, đoạn 2) theo quy định.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với MAUR, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Giao thông và các đơn vị liên quan rà soát, xác định hướng tuyến metro số 6.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương tổ chức rà soát, cập nhật điều chỉnh các Đồ án xây dựng có liên quan (nếu có) theo đúng quy định; chủ động phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án và địa phương liên quan đảm bảo triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.