Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây do... hỏng barie trạm thu phí 13/03/2026 17:35

(PLO)- Barie của trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị hỏng nhưng chậm xử lý khiến các phương tiện ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Đến 16 giờ 30 ngày 13-3, sự cố hư hỏng tại trạm thu phí ở nút giao Ba Bàu thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa được khắc phục khiến các phương tiện ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Kẹt xe kéo dài hơn 1 km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo anh Vĩnh, một du khách từ Đồng Nai đi Phan Thiết, khi xuống nút giao này, xe của anh cùng nhiều phương tiện khác phải nhích từng chút một. Trong khi đó, có hai nhân viên tại trạm thu phí dùng điện thoại chụp biển số của từng xe một, trong khi trạm thu phí đã bị hỏng, không trừ tiền các phương tiện.

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị thu phí cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cho biết nguyên nhân là hệ thống barie của hệ thống trạm thu không dừng tại nút giao Ba Bàu bị hỏng.

Barie trạm thu phí bị hỏng, các nhân viên dùng điện thoại chụp từng biển số xe.

VEC E đã liên lạc với nhà thầu để có khắc phục khẩn cấp nhưng phía nhà thầu xử lý rất chậm khiến việc ùn tắc xe trở nên phức tạp.

Trước tình hình này, VEC E cho nhân viên dùng điện thoại chụp ảnh biển số các phương tiện đi qua để thu phí sau. Tuy nhiên, do ùn tắc ngày càng kéo dài, đến 16 giờ 45, VEC E quyết định xả làn cho các phương tiện đi qua.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 6- Cục Cảnh sát giao thông, nhờ linh động xử lý, đến 17 giờ các phương tiện đã tạm thời thoát ùn tắc.

PLO sẽ tiếp tục thông tin về tình trạng trên.

Nhờ linh động xử lý, đến 17 giờ nút giao Ba Bàu đã thoát ùn tắc.