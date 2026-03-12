1.700 taxi tăng giá cước, nhiều hãng vẫn giảm hoặc giữ giá 12/03/2026 18:03

(PLO)- Do biến động giá xăng dầu, tại TP.HCM có khoảng 1.700 xe taxi tăng giá, trong khi phần lớn taxi điện và vận tải công cộng vẫn giữ hoặc giảm giá.

Ngày 12-3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trước biến động của giá xăng dầu, một số doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giá cước vận chuyển.

Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá cước vận chuyển

Cụ thể, tại TP.HCM có 18 đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo điều chỉnh giá vé trên 96 tuyến. Mức tăng dao động từ 5% đến khoảng 36%, tùy cự ly và loại phương tiện.

Đối với taxi, thị trường có sự phân hóa. Hiện taxi xanh sử dụng năng lượng điện chiếm khoảng 83% thị phần tại TP.HCM. Nhóm này đang triển khai chương trình giảm 10% giá cước, áp dụng đến hết ngày 31-3.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe taxi đã cập nhật điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển từ 11% đến 12%, tùy loại xe.

Taxi ở TP.HCM hầu hết chưa điều chỉnh giá. Ảnh: T.NHUNG

Ở lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hoạt động xe buýt tại TP.HCM vẫn ổn định và chưa điều chỉnh giá vé.

Không chỉ TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá cước.

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, một số doanh nghiệp đã tăng giá vé từ 5% đến 50%. Những tuyến có mức tăng cao thường nằm ở khu vực miền núi, địa hình phức tạp, tiêu hao nhiên liệu lớn như Lai Châu, Sơn La.

Trước diễn biến này, Cục Đường bộ yêu cầu các Sở Xây dựng tăng cường theo dõi biến động giá nhiên liệu và tình hình kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải trên địa bàn.

Cơ quan quản lý cũng hướng dẫn doanh nghiệp kê khai và điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc niêm yết và thu giá cước.

“Việc này nhằm bảo đảm minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận tải…”- Cục Đường bộ yêu cầu.

Vận tải hành khách chịu áp lực từ giá xăng tăng.

Khuyến khích doanh nghiệp vận tải áp dụng giải pháp tiết kiệm nhiên liệu

Cục Đường bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải rà soát và tối ưu phương án tổ chức vận tải. Các đơn vị cần bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng xe chạy rỗng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành để nâng cao hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được khuyến nghị chú trọng bảo dưỡng phương tiện, đào tạo lái xe thực hiện các biện pháp lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Những giải pháp này giúp giảm chi phí khai thác và hạn chế tác động của việc tăng giá nhiên liệu.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải. Các giải pháp được đề xuất gồm giảm hoặc miễn phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi, lệ phí cầu đường; hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi.

Theo cơ quan này, các chính sách hỗ trợ sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, qua đó góp phần ổn định giá cước vận tải.

Ngày 8-3, ngành đường sắt điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và tăng 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước đó do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến

Tuy nhiên, ngày 11-3, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước. Mức giảm khoảng 12,43% so với thời điểm 15 giờ ngày 7-3 và bắt đầu áp dụng từ 22 giờ cùng ngày.

Sau động thái này, ngày 12-3, ngành đường sắt thông báo giảm giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa. Cụ thể, giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu được giảm 3%. Giá cước vận chuyển hàng hóa giảm 4%. Các mức giảm này được áp dụng từ 0 giờ ngày 13-3.