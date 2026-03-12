Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng thiếu làn xe thô sơ, Bộ Xây dựng nói gì? 12/03/2026 15:55

(PLO)- Bộ Xây dựng trả lời cử tri Đà Nẵng về Quốc lộ 1 qua xã Thăng Điền không có làn đường dành cho xe thô sơ.

Ngày 12-3, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng để trả lời kiến nghị cử tri TP gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri phản ánh hạ tầng giao thông chưa đồng bộ

Cử tri Đà Nẵng phản ánh Quốc lộ 1 đoạn qua xã Thăng Điền có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, trong khi hạ tầng giao thông và thoát nước chưa đồng bộ.

Nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng không có làn dành cho xe thô sơ. Ảnh: TN

Một số vị trí chưa mở dải phân cách để người dân qua lại an toàn, chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Mặt cắt ngang đường còn hạn chế, chưa bố trí làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ.

Khả năng thoát nước qua các cầu, cống trên Quốc lộ 1 còn hạn chế, gây ngập lụt khu dân cư phía tây Quốc lộ 1 khi mưa lớn.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát tổng thể hạ tầng Quốc lộ 1 qua xã Thăng Điền. Trong đó có việc xem xét mở dải phân cách tại các vị trí phù hợp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Đồng thời nghiên cứu mở rộng mặt cắt ngang đường và đầu tư bổ sung phần đường cho xe thô sơ. Cùng với đó là bổ sung cầu, cống thoát nước nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ngập lụt và ổn định đời sống người dân.

Tiếp tục tổ chức rà soát để điều chỉnh

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho hay đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, mở dải phân cách tại một số vị trí trên Quốc lộ 1 qua xã Thăng Điền phù hợp thực tế lưu thông.

Cụ thể, năm 2017 đã mở dải phân cách tại ngã tư Ngọc Phô (đóng điểm mở tại Km 974+900 và mở tại Km 975+00); mở tại ngã tư Quán Gò (đóng điểm mở tại Km 983+300 và mở tại Km 983+475).

Để đảm bảo an toàn và lưu thông thuận tiện cho người dân, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tổ chức rà soát để điều chỉnh các vị trí dải phân cách cho phù hợp.

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quán Gò từ năm 2022. Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu đang vận hành, khai thác ổn định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.

Về việc mở rộng mặt cắt ngang đường và đầu tư bổ sung làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ, Bộ Xây dựng cho hay đoạn Quốc lộ 1 này thuộc phạm vi dự án theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty TNHH MTV CECO 545 quản lý, khai thác.

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư về các hạng mục sửa chữa định kỳ gồm: Sửa chữa nền, mặt đường; hệ thống thoát nước; hệ thống an toàn giao thông... với kinh phí khoảng 26,5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý II-2026.

Sau khi hạng mục sửa chữa hoàn thành sẽ tăng cường an toàn giao thông cho người dân, phương tiện tham gia giao thông đoạn qua xã Thăng Điền.