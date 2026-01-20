Nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng không có làn xe thô sơ 20/01/2026 13:57

(PLO)- Quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng nhiều đoạn không có làn cho xe thô sơ, xe máy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Đà Nẵng dài hơn 120 km, nhiều đoạn không có làn xe thô sơ, chỉ có hai làn xe ô tô và hỗn hợp, tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông. Từ 10 năm trước, người dân sống dọc hai bên đường đã kiến nghị, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Clip nhiều vị trí trên quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng không có làn xe thô sơ. Clip: Thanh Nhật

Xe cộ lưu thông với lưu lượng lớn, nhưng nhiều vị trí trên quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng không có làn xe thô sơ, xe máy. Ảnh: Thanh Nhật

Tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông

Ghi nhận của PV, quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng gánh hàng chục ngàn phương tiện lưu thông mỗi ngày. Từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông xe, lượng ô tô di chuyển khá lớn đã giảm tải cho quốc lộ 1.

Tuy nhiên, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng xe cộ mỗi ngày một tăng, lưu thông trên quốc lộ 1 nhiều. Việc xe cộ lưu thông trên cao tốc hay các trục dọc khác chỉ giải quyết được một phần. Người dân mong mỏi quốc lộ 1 có thêm làn xe thô sơ, xe máy để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông TĐ (lái xe buýt tuyến bến xe Đà Nẵng - bến xe Tam Kỳ) cho biết, hàng ngày chạy trên quốc lộ bốn chuyến, chứng kiến các phương tiện lưu thông dày đặc. Nhiều lúc vượt nhau, hai ô tô chiếm hết hai làn đường, không còn chỗ cho xe máy, xe thô sơ.

Cánh tài xế mong mỏi có thêm làn đường dành cho xe thô sơ, việc di chuyển sẽ giảm bớt áp lực. Ảnh: Thanh Nhật

“Mỗi hướng chỉ có hai làn xe ô tô, khi vượt nhau rất nguy hiểm, không còn chỗ cho xe máy. Nếu không có làn dành riêng cho xe thô sơ, xe máy dễ tai nạn. Về lâu dài cơ quan chức năng cần nghiên cứu, mở rộng đường để người dân thuận tiện đi lại”, ông Đ nói.

Sống ven quốc lộ 1, ông Huỳnh Ngọc Phương (70 tuổi, ngụ thôn Bình Hiệp, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) quen với cảnh xe ô tô, xe cơ giới chạy vùn vụt với tốc độ cao. Mỗi khi các xe vượt nhau, người đi xe máy chỉ biết nép sát vào lề, hoặc dừng hẳn nhường đường.

Hơn 10 năm trước, nhà nước đền bù, mở rộng quốc lộ 1 người dân hai bên đường rất phấn khởi. Theo ông, người dân nghe loáng thoáng quốc lộ 1 sẽ có thêm đường cho xe máy, nhưng cuối cùng không nhưng kỳ vọng.

Nguy hiểm luôn rình rập tại các điểm tập trung đông người, nhất là gần các trường học. Ảnh: Thanh Nhật

“Người dân ai cũng mong mỏi mở rộng quốc lộ 1 thêm vài mét, dân đi thoải mái, ít xảy ra tai nạn. Như bây giờ, xe máy đi chung làn với xe lớn, hết sức nguy hiểm. Chỉ cần thêm hai mét nữa là xe máy đi lại thuận tiện”, ông Phương mong mỏi.

Ông Nguyễn Đình Lưu (tài xế xe bồn) cho hay, quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng được phân thành hai chiều bởi dải phân cách cứng, mỗi chiều có hai làn xe, ngoại trừ một số vị trí đã có làn xe thô sơ. Tại các vị trí đường hẹp không có làn riêng cho xe thô sơ, xe máy, tất cả các phương tiện di chuyển trên làn hỗn hợp (làn ngoài).

Theo ông Lưu, tài xế xe đường dài có thói quen bám dải phân cách, bởi làn đường này ít xe cộ, sẽ an toàn hơn.

“Muốn vượt tài xế sẽ vượt phải, đi trên làn hỗn hợp. Khi đó tốc độ xe vượt cao hơn xe đi làn trong, dễ xảy ra tai nạn nếu tài xế thiếu quan sát, hoặc tình huống bất ngờ”, ông Lưu nói.

Ông Lưu nhìn nhận, từ khi có cao tốc, ô tô, xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 giảm đáng kể. Nhưng với tốc độ phát triển, lượng xe vẫn nhiều hơn đáng kể so với trước đây. Ông cho rằng, nếu hạ tầng giao thông đảm bảo, tỉ lệ rủi ro, số vụ tai nạn sẽ giảm đi đáng kể.

Cử tri kiến nghị 10 năm

Ông Lê Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay quốc lộ 1 qua địa bàn xã hiện nay không có làn xe thô sơ, xe máy. Không riêng xã này, nhiều xã có quốc lộ đi qua cũng trong cảnh tương tự. Do đó, nguy cơ mất an toàn giao thông ở mức cao, người dân đã kiến nghị qua nhiều kênh thông tin.

Dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Xuân Phú có đến ba trường học và nhiều điểm tập trung đông người. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn, dù nguyên nhân không hoàn toàn do không có làn xe thô sơ, nhưng việc mở rộng đường là cần thiết.

Quốc lộ 1 gánh lưu lượng xe cộ lớn. Ảnh: Thanh Nhật.

“Người dân địa phương kiến nghị, mong muốn quốc lộ 1 có làn dành riêng dành cho xe thô sơ, xe máy. Góc độ địa phương cũng mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, đầu tư mở đường để người dân lưu thông an toàn, giảm thiểu tai nạn”, ông Khánh nói.

Theo tìm hiểu, năm 2016, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam cũ hoàn thành. Cử tri kiến nghị nghiên cứu mở thêm mỗi bên một làn xe thô sơ. Tuy nhiên, mong mỏi của người dân suốt chừng ấy năm chưa được đáp ứng.

Năm 2019, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ. Nội dung kết luận Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) xem xét, xử lý mở thêm làn đường dành cho xe thô sơ.

Đường hẹp là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật

Để trả lời những mong mỏi của người dân sống ven hai bên quốc lộ 1, PV đã liên hệ, gửi câu hỏi đến cơ quan chuyên môn của TP Đà Nẵng. Dù vậy, hai tuần trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Khi nhận được trả lời của chính quyền TP Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

Vị trí đông dân cư cũng không có làn cho xe thô sơ, xe máy. Ảnh: Thanh Nhật

Người dân mong mỏi mở rộng đường để di chuyển thuận lợi. Ảnh: Thanh Nhật