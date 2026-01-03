Tài xế xe tải tạt đầu, cầm thanh sắt thách thức tài xế xe buýt 03/01/2026 21:34

(PLO)- Do mâu thuẫn trong việc nhường đường, tài xế xe tải tạt đầu, chặn xe rồi cầm thanh sắt thách thức tài xế xe buýt.

Tối 3-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hòa Khánh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý tài xế xe tải cầm thanh sắt đe dọa tài xế xe buýt.

Clip tài xế xe tải cầm thanh sắt thách thức tài xế xe buýt. Nguồn: CA

Tài xế xe tải chặn xe, cầm thanh sắt thách thức tài xế xe buýt. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày (3-1), qua nắm tình hình không gian mạng, Trạm CSGT Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hòa Khánh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả gây mất trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng.

Người liên quan được xác định là NĐM (32 tuổi, ngụ đường Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) lái xe ô tô tải 43H-030.74, có hành vi cầm hung khí đe dọa tài xế xe buýt.

Trạm CSGT Hòa Hiệp đã phối hợp Công an phường Hòa Khánh nhanh chóng vào cuộc, mời M cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, khi chạy trên đường Tôn Đức Thắng, do mâu thuẫn việc nhường đường, M đã vượt xe buýt, tạt đầu và chặn xe gần giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng.

Công an làm việc với tài xế xe tải. Ảnh: CA

Sau đó, M xuống xe, cầm một thanh sắt hình trụ dài khoảng 1 m, chỉ vào tài xế xe buýt để nói chuyện, thách thức, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Làm việc với công an, M thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Công an thu giữ tang vật là thanh sắt trên.