Chủ tịch Đà Nẵng kiểm tra, gỡ vướng dự án giao thông ngày đầu năm 01/01/2026 11:35

(PLO)- Chủ tịch TP Đà Nẵng kiểm tra dự án giao thông trọng điểm ngày đầu năm, yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc.

Sáng 1-1, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực tế tại dự án cầu Văn Ly và đường dẫn- công trình giao thông kết nối các xã Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Đại Lộc của TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch TP Đà Nẵng (chỉ tay) kiểm tra dự án cầu Văn Ly và đường dẫn. Ảnh: TN

Theo ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, năm 2025 thời tiết mưa nhiều, lũ lụt lịch sử phần nào ảnh hưởng tiến độ.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng đến nay vẫn còn vướng mắc một số hộ dân, do chưa chấp thuận phương án đền bù, tái định cư.

Chủ đầu tư, lãnh đạo địa phương báo cáo vướng mắc. Ảnh: TN

Theo ông Thường, công trình có tổng chiều dài hơn 4 km, nhưng chỉ có 2,3 km có thể triển khai thi công, còn lại đất còn vướng mắc thủ tục đền bù, người dân cản trở.

“Để dự án hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp lễ 2-9-2026, đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo các sở, ngành, trung tâm phát triển quỹ đất, các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho các hộ dân giải toả trắng, bàn giao mặt bằng trước 30-4-2026”, ông Thường kiến nghị.

Theo ông Đào Tô Văn, chỉ huy trưởng công trình, tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc rất lớn vào công tác giải phóng mặt bằng. Tại một số vị trí, người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, cản trở thi công.

Mặt khác, còn vướng mặt bằng tại các điểm nút thắt. Do đó, phương tiện vận chuyển vật liệu gặp khó, phải mượn đường của địa phương, hạn chế tải trọng, thời gian giờ cao điểm.

Ông Phạm Đức Ấn yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương liên quan vào cuộc quyết liệt, thi công với tinh thần nỗ lực cao nhất, sớm đưa dự án về đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đặc thù của địa phương một năm chỉ có chín tháng thuận lợi thi công xây dựng. “Đó là lý do ngày nghỉ đầu tiên năm 2026 phải có tại dự án kiểm tra”-ông Ấn nói.

Chủ tịch TP Đà Nẵng khảo sát dự án. Ảnh: TN

Theo ông Ấn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP còn thấp, bởi hầu hết các công trình xây dựng trên địa bàn đều gặp bất lợi về thời tiết, thời gian mưa nhiều.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng UBND TP lên lịch làm việc với chủ đầu tư, các sở ngành liên quan xem xét xử lý dứt điểm, để việc thi công thuận lợi.

Ông Phạm Đức Ấn tặng quà, lì xì đầu năm mới cho công nhân thi công tại công trường. Ảnh: TN

Cũng trong sáng nay, ông Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các sở, ngành TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.