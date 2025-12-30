Cận cảnh đại dự án bất động sản ở Đà Nẵng bị Thanh tra Chính phủ điểm có sai phạm
(PLO)- Dự án Golden Hills City Đà Nẵng vừa bị Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm.
Dự án bất động sản Golden Hill City do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (gọi tắt là Công ty Trung Nam) làm chủ đầu tư bỏ hoang sau nhiều năm triển khai. Ảnh: Thanh Nhật
Hàng trăm ngôi nhà thi công dang dở, nằm phơi nắng, dầm mưa suốt nhiều năm qua. Ảnh: Thanh Nhật
Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định. Mặt khác, UBND TP Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam làm nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực với công ty khác. Ảnh: Thanh Nhật
Về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư. Trong ảnh: Các khối nhà đang thi công dang dở, chưa có dấu hiệu tái khởi động. Ảnh: Thanh Nhật
Theo Thanh tra Chính phủ, Golden Hills City là dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình khác để khai thác, kinh doanh. Do đó, việc UBND TP Đà Nẵng giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định. Ảnh: Thanh Nhật
Thanh tra Chính phủ cũng xác định Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng theo Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, nguồn vốn của Công ty Trung Nam chưa đủ mức tối thiểu 20% tổng mức đầu tư dự án. Ảnh: Thanh Nhật
Sau nhiều năm, dự án chỉ là những khối nhà thô chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, các đường bên trong dự án vẫn được công nhân vệ sinh hàng ngày. Ảnh: Thanh Nhật
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan. Ảnh: Thanh Nhật
Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi gần 46 ha đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư để quản lý, sử dụng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; chịu trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan của dự án. Ảnh: Thanh Nhật
Mới đây Công ty Trung Nam đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định. Ảnh: Thanh Nhật