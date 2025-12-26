Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại 1 dự án bất động sản Đà Nẵng 26/12/2025 22:16

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án bất động sản khu đô thị sinh thái Golden Hill City ở Đà Nẵng.

Ngày 26-12, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại TP Đà Nẵng; trong đó có dự án khu đô thị sinh thái Golden Hill City, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (gọi tắt là Công ty Trung Nam) làm chủ đầu tư.

Dự án Golden Hills City có nhiều vi phạm. Ảnh: TV

Không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định. UBND TP Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam làm nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực với công ty khác.

Về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (thời điểm đó trực thuộc UBND TP) tiếp nhận, tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư là vi phạm quy định.

Dự án Golden Hill City là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành có liên quan là vi phạm quy định.

Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, nguồn vốn của công ty này chưa đủ mức tối thiểu 20% tổng mức đầu tư dự án.

Không đấu thầu dự án

Theo Thanh tra Chính phủ, Golden Hill City là dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình khác để khai thác, kinh doanh. UBND TP Đà Nẵng giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định.

Dự án có quy mô 342 ha. Ảnh: TV

Trong tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án có hơn 129 ha đất trồng lúa nhưng UBND TP Đà Nẵng chưa thực hiện các thủ tục về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thanh tra Chính phủ kết luận Công ty Trung Nam chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công.

Làm rõ trách nhiệm

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư (gần 46 ha) để quản lý, sử dụng.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; chịu trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan của dự án.

Đồng thời, xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách nhà nước đối với diện tích đất trồng lúa (hơn 129 ha) nằm trong diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước.