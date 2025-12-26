Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Người mẹ đau xót, chết lặng khi xem clip 26/12/2025 16:45

(PLO)- Khi xem clip con mình bị đánh hội đồng, người mẹ đau xót, chết lặng, vội chạy về nhà đưa con đi bệnh viện.

Ngày 26-12, trao đổi với PV, bà Đỗ Thái Kim Duyên (ngụ thôn Tân Phong, xã Quế Sơn, Đà Nẵng) – mẹ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng cho biết, bà bàng hoàng, chết lặng khi người khác gửi clip con mình bị đánh.

Bà Duyên chăm sóc con gái tại bệnh viện. Ảnh: TN

Bà Duyên cho hay, ngày 24-12, bà đang chăm sóc cha ruột cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nên không cầm điện thoại. Khi ra khỏi phòng cấp cứu, bà mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn bạn bè ở gần nhà gửi nhiều hình ảnh, clip con mình bị đánh.

Bà không dám xem hết clip, vội về nhà, đưa con đến bệnh viện điều trị. Bác sĩ chẩn đoán con bà bị chấn động não và chấn thương phần mềm đốt sống cổ.

“Hôm đó con bé sợ quá cũng nghỉ học không dám đến lớp. Thấy con hoảng loạn và bị đau nên tôi đưa cháu nhập viện điều trị. Đến nay con vẫn không dám đến trường, dù tới kỳ thi cuối kỳ”, bà Duyên lo lắng.

Cũng theo bà Duyên, khi điều trị con bà đã dần hồi phục sức khoẻ, tuy nhiên tinh thần còn hoảng loạn và ngại tiếp xúc với người lạ.

Mẹ của nạn nhân cho biết thêm, con bà bị hành hung nhiều lần nhưng không dám nói với gia đình vì bị hăm doạ, tiếp tục đánh “nếu nói lại với gia đình”.

Qua clip, bà Duyên cho biết con bà bị hai người tên Tâm và Anh đánh, cả hai đều đã nghỉ học. Ngoài ra, những người trong clip là bạn bè, học cùng lớp với con bà.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc theo bà Duyên là do hiểu lầm chuyện con bà “bóc phốt” người khác trên mạng xã hội. Nhưng thực tế, con bà không làm việc này. Bà xác nhận, đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc.

Clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Như PLO thông tin, mấy ngày trước, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ và nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc gay gắt.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 23-12, tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em HGH (học lớp 8/1, Trường THCS QP). Nơi xảy ra vụ việc ở khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong.

Sau khi nắm thông tin, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên và trấn an tinh thần của nữ sinh.

Đồng thời, nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết tường trình và làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh.