Một phụ nữ mang điện thoại đi cầm cố rồi dựng chuyện bị cướp 17/03/2026 15:15

(PLO)- Người phụ nữ ở Gia Lai mang iPhone 16 Pro Max đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài rồi dựng chuyện bị hai thanh niên cướp.

Ngày 17-3, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị VHQ (28 tuổi, trú tại phường Pleiku) 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả, thông tin không đúng sự thật đến cơ quan công an.

Người phụ nữ báo tin giả bị cướp, bị phạt 3,5 triệu đồng. Ảnh: CA.

Trước đó, chị Q đến trình báo bị hai thanh niên cướp giật túi xách khi đang lưu thông trên đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất). Bên trong túi có một điện thoại iPhone 16 Pro Max và tiền mặt.

Công an phường Thống Nhất đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm người gây ra vụ cướp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường liên quan và tiến hành xác minh thực tế, lực lượng công an không phát hiện dấu vết của vụ cướp. Lời khai của người báo tin có nhiều điểm mâu thuẫn, không thống nhất.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, chị Q đã thừa nhận báo tin giả, thực tế không có vụ cướp nào xảy ra.

Nguyên nhân là do đang gặp khó khăn về tài chính, đã mang điện thoại đi cầm cố lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Lo sợ gia đình phát hiện, người phụ nữ này đã dựng chuyện bị cướp để che giấu sự việc.