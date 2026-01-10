Bắt giữ 1 phụ nữ dùng vàng giả tráo vàng thật sau tin báo qua VNeID 10/01/2026 12:50

(PLO)- Sau gần 2 giờ tiếp nhận tin báo qua ứng dụng VNeID, Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác minh và bắt giữ người dùng vàng giả để tráo đổi vàng thật tại một tiệm vàng.

Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Vi Thị Chuyên (32 tuổi, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi dùng vàng giả tráo vàng thật xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5-1, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Th ở xã Lam Sơn hỏi mua 3 chiếc nhẫn vàng.

Trong quá trình xem hàng, lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở khi tính tiền, người này đã nhanh tay tráo một chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ bằng chiếc nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem thêm nhiều sản phẩm khác nhưng không mua hàng mà lấy trong túi ra một đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ tiệm và rời đi.

Khi sắp xếp lại hàng hóa, chủ tiệm vàng phát hiện một chiếc nhẫn tròn loại 2 chỉ là vàng giả.

Kiểm tra camera an ninh, chủ tiệm vàng xác định người phụ nữ đến xem vàng và bán lại bông tai chính là đối tượng đã tráo đổi chiếc nhẫn vàng thật, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Do có việc đột xuất, đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7-1, chủ tiệm vàng mới trình báo sự việc đến Công an xã Lam Sơn thông qua ứng dụng VNeID.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lam Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh. Chỉ sau gần 2 giờ, lực lượng công an phát hiện một đối tượng nghi vấn đang giao dịch tại hiệu vàng ở thôn 1, xã Lam Sơn và đưa về trụ sở làm việc.

﻿Đối tượng Vi Thị Chuyên làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: C.HUỲNH

Tại cơ quan công an, bước đầu Chuyên khai nhận hành vi phạm tội. Để thực hiện hành vi tráo đổi, Chuyên đã mua một chiếc nhẫn tròn màu vàng có kiểu dáng, kích thước tương tự nhẫn vàng 2 chỉ với giá 40.000 đồng, sau đó gắn tem của một cơ sở vàng khác lên chiếc nhẫn giả.

Chuyên đến hiệu vàng Th, yêu cầu xem nhiều loại trang sức nhằm đánh lạc hướng chủ tiệm rồi thực hiện hành vi tráo đổi. Sau khi chiếm đoạt được nhẫn vàng thật, Chuyên mang đến một tiệm vàng khác trên địa bàn xã Lam Sơn để bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.