Thanh Hóa tháo dỡ bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến 09/01/2026 11:58

(PLO)- Công trình bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến, Thanh Hóa đã được các cơ quan chức năng tổ chức phá dỡ, di dời sau khi bị bão số 5 xô lệch nhằm trả lại không gian tắm biển an toàn cho người dân.

Sáng ngày 9-1, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh thông tin, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc di dời 5 hạng mục bàn tay khổng lồ sau khi công trình này bị bão làm nghiêng, đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa thông tin, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện các công đoạn phá dỡ, di dời những hạng mục còn lại, nhằm trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển Hải Tiến.

5 "bàn tay" từng án ngữ trên bờ biển Hải Tiến, Thanh Hóa đã được di dời, nhường lại không gian tắm biển an toàn cho người dân. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

UBND xã Hoằng Thanh lý giải nguyên nhân buộc phải di dời công trình là do trong năm 2025, bão số 5 và bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh, khiến cụm công trình 5 bàn tay khổng lồ bị xô lệch, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn khu vực ven biển.

Hình ảnh "bàn tay" khổng lồ trên bờ biển Hải Tiến từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, PLO đưa tin vào tháng 4-2023, hình ảnh về bàn tay khổng lồ trên bờ biển Hải Tiến đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, công trình này khiến cho diện tích bãi biển hẹp lại, trong khi không có tính thẩm mỹ cao, nguy cơ mất an toàn; ngược lại cũng có ý kiến ủng hộ cho rằng đây sẽ là nơi để du khách check-in, chụp hình.

Hình ảnh "bàn tay" khổng lồ bên bờ biển Hải Tiến giữa sóng nước mênh mang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình tạo hình bàn tay xuất hiện dọc bờ biển Hải Tiến, từng được cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa (cũ) thông tin là công trình chòi canh cứu hộ đuối nước, được huyện Hoằng Hóa đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

Công trình bàn tay khổng lồ đưa vào sử dụng tháng 5-2023 đến nay đã bị xóa sổ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại thời điểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa (cũ) cho biết, những bàn tay này là chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát, cứu hộ phòng đuối nước phục vụ du khách, người dân tắm biển.

Công trình năm chòi canh này thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Kinh phí năm chòi canh gác hình bàn tay được đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện Hoằng Hóa (cũ).