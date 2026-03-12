Giao tỉnh Bắc Ninh làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp 12/03/2026 20:59

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý giao tỉnh Bắc Ninh thực hiện đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 2095 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc giao UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2020/QH14.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai dự án theo đúng quy định, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội. Ảnh: VGP

Quá trình triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu, trái quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo trình tự, thủ tục.

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định của pháp luật hiện hành, các Bộ: Công an, Xây dựng, Tài chính, NN&MT, VH,TT&DL, Tư pháp và các cơ quan, địa phương phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.