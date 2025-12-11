410/427 đại biểu đồng ý làm sân bay Gia Bình tổng vốn hơn 196 nghìn tỉ 11/12/2025 08:58

(PLO)- Sân bay Gia Bình được định hướng xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thuộc thế hệ mới và mang tầm quốc tế.

Sáng 11-12, với 410/427 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết, sân bay Gia Bình được định hướng xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thuộc thế hệ mới và mang tầm quốc tế; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm an ninh – quốc phòng và các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Dự án hướng tới đạt chuẩn dịch vụ 5 sao, nằm trong nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax và thuộc nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế.

Gia Bình được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc, trung chuyển hành khách và hàng hóa, đồng thời là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dự án đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội khi thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh.

Quy mô khai thác giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 1.884,93 ha đất, trong đó 922,25 ha là đất lúa 2 vụ trở lên; việc thu hồi đất được thực hiện một lần theo quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Quốc hội thống nhất tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỉ đồng, trong đó nhà đầu tư phải đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư.

Về tiến độ, giai đoạn 1 thực hiện từ 2025 đến 2030, gồm giai đoạn 1.1 (2025 – 2027) hoàn thành các hạng mục phục vụ APEC 2027 và giai đoạn 1.2 (2026 – 2030) hoàn thiện các công trình còn lại, bảo đảm công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 từ 2031 đến 2050 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình còn lại, đáp ứng công suất 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 03/2025 của Chính phủ về cơ chế đặc thù cho dự án.

Nghị quyết cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được di chuyển các di tích lịch sử – văn hóa trong phạm vi dự án theo phương án do tỉnh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa, công khai, minh bạch và có tham vấn người dân; nếu phát sinh vướng mắc sẽ được Chính phủ hướng dẫn.

Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và cung cấp đầy đủ thông tin để người dân hiểu và đồng thuận. UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất và cho thuê đất phục vụ dự án.