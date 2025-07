Dự kiến sân bay Gia Bình có diện tích chỉ đứng sau sân bay Long Thành 17/07/2025 17:18

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Cục Hàng không được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình dựa trên kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thời hạn lập quy hoạch là 30 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Trong quá trình lập, nhà chức trách hàng không phải chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn… Đồng thời, đề xuất Bộ Xây dựng phương án cắm mốc giới quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay thứ 2 vùng Thủ đô. Ảnh minh hoạ, sử dụng công nghệ AI.

Theo đề xuất mới đây của Cục Hàng không, sân bay Gia Bình sẽ nâng công suất gần bằng sân bay Nội Bài.

Cụ thể, từ nay đến năm 2030, nâng công suất sân bay Gia Bình từ 5 triệu hành khách mỗi năm lên 30 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay này có công suất là 50 triệu hành khách mỗi năm, thay vì 15 triệu hành khách mỗi năm như quy hoạch hiện nay.

Diện tích đất sân bay Gia Bình cũng được đề xuất tăng từ 408 ha lên gần 2.000 ha để phù hợp với công suất trên.

Với diện tích này, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Cùng với việc tăng công suất sân bay Gia Bình, Cục Hàng không cũng đề xuất giảm công suất sân bay Nội Bài.

Cụ thể, từ nay đến năm 2030, sân bay Nội Bài giảm công suất từ 55 triệu hành khách mỗi năm xuống còn khoảng 35 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay chỉ có công suất 60 triệu hành khách mỗi năm thay vì 85 triệu hành khách mỗi năm như quy hoạch hiện hành.

Trường hợp được cấp thẩm quyền chấp thuận, đây là lần điều chỉnh tăng công suất thứ ba đối với sân bay Gia Bình và lần giảm công suất khai thác thứ hai đối với sân bay Nội Bài chỉ trong vòng một năm.