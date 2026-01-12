Cận cảnh hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng

Trước khi dự án được triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu.

Hội thảo thu hút 12 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, tất cả đều khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ di tích quốc gia này.

Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất, hòn Vọng Phu có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 đến 15 độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được can thiệp kịp thời và đồng bộ.

Năm 2025, trước thực trạng cảnh quan này xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 17 tỉ đồng để thực hiện dự án gia cố di tích. Theo hồ sơ phê duyệt, phương án thi công chủ yếu là khoan lỗ rút lõi trong thân đá, sau đó gia cố bằng các sợi thép D14 đặt theo phương đứng, chèn vữa chuyên dụng Sika.