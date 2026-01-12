Cận cảnh hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng

Đô thị

Cận cảnh hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố, ngăn nguy cơ sụp đổ, di tích hòn Vọng Phu (Thanh Hóa) đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

hon-vong-phu-thanh-hoa-sat-lo-1226 2.jpeg
Hòn Vọng Phu, hay còn gọi là đá Mẹ bồng con, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch – núi Nhồi, nằm trên địa bàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.
hon-vong-phu-thanh-hoa-11-1813-692.jpg
Đây là danh thắng gắn liền với truyền thuyết người phụ nữ chung thủy chờ chồng hóa đá, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan.
Toàn cảnh hòn vọng phu ở Thanh Hoá - 14.jpeg
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-3.jpg
Theo ghi nhận của PLO vào đầu tháng 1-2026, toàn bộ giàn giáo, thang tời phục vụ thi công đã được tháo dỡ, khu vực di tích không còn công nhân làm việc.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-4.jpg
hon-vong-phu-thanh-hoa-sat-lo-nghiem-trong-17-6797-9109.jpg
Nhìn tổng thể, hòn Vọng Phu hiện có tông màu trắng sáng, khác biệt khá rõ so với màu đá tự nhiên phủ rêu xanh trước đây.
hon-vong-phu-thanh-hoa-sat-lo-nghiem-trong-29-1910.jpg
Trước đó, PLO từng đưa thông tin phản ánh hòn Vọng Phu nhiều lần bị sét đánh trực tiếp khiến các khối đá bong tróc, rạn nứt nghiêm trọng.
Hòn-vọng-phu-thanh-hoa-sat-lo-nghiem-trong-14.JPG
Phần thân bị sạt lở, xuất hiện nhiều mặt cắt phẳng, làm cho phần ngọn có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Không ít người dân cho biết, khi đứng từ dưới chân núi nhìn lên, cảm giác chông chênh, bất an luôn thường trực.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-11.jpg
Quá trình gia cố đã thực hiện biện pháp bơm vữa giúp hỗn hợp len sâu vào các vết nứt, bao bọc hệ thống thép gia cố, tăng độ liên kết và ổn định cho khối đá. Tuy nhiên, ngay dưới chân hòn Vọng Phu vẫn tồn tại một công trình dạng “lô cốt” xây bằng gạch kiên cố, án ngữ không gian, gây mất mỹ quan.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-5.jpg
Phần đỉnh hòn Vọng Phu – nơi từng xuất hiện vết nứt lớn – hiện đã được xử lý, gia cố và được đánh giá là đảm bảo an toàn.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-3.jpg
Bên cạnh kết quả về mặt kỹ thuật, màu đá đã thay đổi so với ban đầu.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-7.jpg
Ghi nhận cho thấy khuôn viên di tích chưa được chỉnh trang tương xứng với quy mô đầu tư.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-10.jpg
Toàn cảnh hòn Vọng Phu sau khi được đầu tư gia cố 17 tỉ đồng.
Cận cảnh òn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng-6.jpg
Đường lên hòn Vọng Phu đang bị rào chắn, cỏ dại mọc um tùm, lối đi xuống cấp, chưa được mở lại cho người dân và du khách.

Trước khi dự án được triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu.

Hội thảo thu hút 12 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, tất cả đều khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ di tích quốc gia này.

Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất, hòn Vọng Phu có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 đến 15 độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được can thiệp kịp thời và đồng bộ.

Năm 2025, trước thực trạng cảnh quan này xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 17 tỉ đồng để thực hiện dự án gia cố di tích. Theo hồ sơ phê duyệt, phương án thi công chủ yếu là khoan lỗ rút lõi trong thân đá, sau đó gia cố bằng các sợi thép D14 đặt theo phương đứng, chèn vữa chuyên dụng Sika.

Hòn-vọng-phu-thanh-hoa-sat-lo-nghiem-trong-8.JPG
Hòn Vọng Phu là một khối đá hoa cương lớn dựng đứng, bên cạnh là một khối đá nhỏ, tạo hình giống người phụ nữ đang quay mặt về hướng biển Đông.
Hòn-vọng-phu-thanh-hoa-sat-lo-nghiem-trong-7.JPG
Năm 1992, danh thắng này được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTT-DL) xếp hạng di tích quốc gia, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Hòn Vọng Phu #Thanh Hóa #Tỉ đồng #Sụp Đổ #17 Tỉ đồng #Đầu Tư #Gia Cố #Di Tích #Bộ VHTT&DL #UBND Tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm