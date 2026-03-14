TP.HCM áp dụng chỉ định thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra dự án Bến Thành - Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM về việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).
Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể.
Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung đối với hồ sơ trình duyệt, đảm bảo quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tranh chấp, khiếu nại, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Sau khi các bộ, ngành liên quan có ý kiến về tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn tư vấn, nhà đầu tư tuyến metro số 2, Bến Thành – Thủ Thiêm (Tổ thẩm định), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thành lập tổ thẩm định, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao cho tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm; tập trung tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ.
Cụ thể là thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư; lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến; phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn trước ngày 20-3.
Bên cạnh đó là phê duyệt tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án độc lập và giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trước ngày 20-3. Các đơn vị cần hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép môi trường.
Đồng thời, trình HĐND TP thông qua danh mục quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT trong tháng 3; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15-4.