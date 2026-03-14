TP.HCM áp dụng chỉ định thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra dự án Bến Thành - Thủ Thiêm 14/03/2026 14:25

(PLO)- TP.HCM sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án Bến Thành - Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM về việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).

Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung đối với hồ sơ trình duyệt, đảm bảo quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tranh chấp, khiếu nại, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Sau khi các bộ, ngành liên quan có ý kiến về tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn tư vấn, nhà đầu tư tuyến metro số 2, Bến Thành – Thủ Thiêm (Tổ thẩm định), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thành lập tổ thẩm định, bảo đảm đúng quy định pháp luật.