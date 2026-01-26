TP.HCM giao Thaco nghiên cứu đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc đề xuất đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.
Theo đó, UBND TP chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc giao Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm. Bao gồm kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.
Theo UBND TP.HCM, việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.
Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc quá thời hạn được giao mà không hoàn thành; hoặc TP quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác, Thaco phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện. Đồng thời bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, tham khảo, khai thác dữ liệu theo quy định.
Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP đề nghị Thaco chủ động phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu. Đồng thời, bảo đảm sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, tài chính, tổ chức thực hiện.
Bên cạnh đó là phù hợp với định hướng phát triển, quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
UBND TP.HCM giao MAUR thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải thực hiện, bảo đảm phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nghiên cứu, tham khảo theo quy định.
UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của phương án nghiên cứu.
Sau khi hoàn thành nghiên cứu, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, MAUR tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu, phương án đầu tư dự án.
Theo Quy hoạch, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2 km, toàn bộ đi ngầm. Dự án bắt đầu từ ga Bến Thành, đi dọc đường Hàm Nghi, xuyên sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tiếp tục theo trục đường Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm. Đây là một trong 3 đoạn của tuyến metro số 2 dài hơn 60km, kết nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.
Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có mặt bằng thuận lợi, cho phép triển khai nhanh. Hướng tuyến đã được xác định ổn định, mặt bằng thuận lợi, cho phép triển khai nhanh các bước tiếp theo.
Hiện nay, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương vừa được khởi công vào tháng 1. Việc tiếp tục đẩy mạnh tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm góp phần hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị.
Trong khi đó, Thaco cũng là đơn vị nghiên cứu đầu tư tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Như vậy, trong tương lai, tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng gần hơn.