TP.HCM giao Thaco nghiên cứu đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm 26/01/2026 14:22

(PLO)- Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được giao cho Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong 4 tháng.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc đề xuất đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc giao Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm. Bao gồm kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM giao Thaco nghiên cứu tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: MAUR

Theo UBND TP.HCM, việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc quá thời hạn được giao mà không hoàn thành; hoặc TP quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác, Thaco phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện. Đồng thời bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, tham khảo, khai thác dữ liệu theo quy định.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP đề nghị Thaco chủ động phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu. Đồng thời, bảo đảm sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, tài chính, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó là phù hợp với định hướng phát triển, quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP.HCM giao MAUR thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải thực hiện, bảo đảm phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nghiên cứu, tham khảo theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của phương án nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, MAUR tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu, phương án đầu tư dự án.