Metro số 2 bước vào giai đoạn thi công, người dân đi lại ra sao? 25/01/2026 08:49

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết sẽ đốc thúc tiến độ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để dự án hoàn thành vào năm 2030.

Tối 24-1, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi công tuyến metro số 2. Ảnh: MQ

Xây dựng phương án chi tiết cho toàn bộ 57 tháng thi công

Tại buổi kiểm tra, ông Phan Công Bằng cho biết sau lễ khởi công, các đơn vị đã khảo sát hiện trường khu vực thi công. Trong đó, dự án tập trung vào hai ga chính là ga S5 (Lê Thị Riêng) và ga S10 (Phạm Văn Bạch), đây cũng là các vị trí dự kiến bố trí máy đào TBM.

Ông Bằng đề nghị đơn vị quản lý xây dựng tiến độ tổng thể, chi tiết cho 57 tháng thi công để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030.

Theo đó, từ ngày 1-3, các đơn vị liên quan sẽ chính thức triển khai thi công tại hiện trường. Sau đó sẽ thi công tường vây, đào và thi công kết cấu. Dự kiến, sau khoảng 1 năm thi công, các hạng mục sẽ đủ điều kiện để tiến hành thả máy đào TBM.

Các nhóm công việc tiếp theo như khảo sát địa chất sẽ được thực hiện trước, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026. Các đơn vị chuyên môn cũng sẽ hoàn thành việc thiết kế 2 ga S5 và S10 trong tháng 3-2026.

Khu vực khoan khảo sát địa chất. Ảnh: MQ

Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 cho biết dự án tuyến metro số 2 áp dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Trong đó, nổi bật là việc vận hành đoàn tàu tự động hoàn toàn tự động - cấp độ tự động hóa cao nhất trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Việc tự động hóa ở cấp độ này giúp tối ưu nhân lực, nâng cao độ chính xác và bảo đảm an toàn, ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Ông Vịnh cũng cho biết việc dự án sử dụng công nghệ khoan ngầm bằng máy đào TBM nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

"Công tác an toàn cho nhà dân và công trình lân cận được đặt lên hàng đầu, thông qua hệ thống quan trắc thời gian thực để kiểm soát chặt chẽ diễn biến địa chất. Trong giai đoạn thiết kế, dự án đã thực hiện hơn 200 mũi khoan khảo sát và đang tiếp tục khoan bổ sung khoảng 500 mũi " - ông Vịnh thông tin.

Hạn chế ảnh hưởng tới người dân

Ông Phan Công Bằng nhận định tuyến metro số 2 được xác định là công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông đô thị TP.HCM. Bởi các trục đường như Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng... điều này càng tạo thêm động lực để các đơn vị tham gia dự án quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. Từ đó, sớm đưa tuyến metro số 2 vào khai thác, qua đó giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quá trình thi công metro số 2, đơn vị thi công sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: MQ

Bên cạnh đó, 11 nhà ga của tuyến metro số 2 chủ yếu nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám, việc thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đơn cử như ga S5 sẽ phải cấm một phần lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám và tổ chức tuyến đường thay thế đi qua khu vực mặt tiền công viên.

Lúc này, các đơn vị sẽ phối hợp để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp nhất. Dù vậy, MAUR cũng thừa nhận quá trình thi công sẽ gây ra những bất tiện nhất định, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, đồng thời mong nhận được sự chia sẻ của người dân. Tết Nguyên đán công trình sẽ tạm ngưng 1 tuần, sau đó tới mùng 6 sẽ thi công trở lại và các phương án tổ chức thi công, phân luồng sẽ được thông báo cho người dân trong thời gian tới.

Theo ông Bằng, tuyến metro số 2 đã rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai tuyến metro số 1, đặc biệt trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông. Việc thi công metro trong đô thị có giao thông phức tạp được MAUR và các đơn vị đánh giá từ đầu. Do đó, MAUR sẽ phối hợp với các đơn vị nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.