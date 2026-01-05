TP.HCM điều chỉnh giao thông 1 tuyến đường để thi công metro số 2 05/01/2026 18:33

(PLO)- TP.HCM điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh trong vòng 1 tháng để phục vụ công tác thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Trường Chinh để đảm bảo điều kiện tổ chức thi công đấu nối ống cấp nước thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Cụ thể việc điều chỉnh giao thông trên đường Trường Chinh kể từ ngày 10-1 đến 10-2 như sau:

Hướng lưu thông từ Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch: Cấm xe ô tô đi vào làn hỗn hợp (từ 6 đến 22 giờ) và cấm xe máy lưu thông vào làn ô tô. Cấm xe ô tô rẽ phải vào đường Phạm Văn Bạch (từ 6 đến 22 giờ).

Lộ trình thay thế: Trường Chinh (làn hỗn hợp) → Nguyễn Sỹ Sách → Trần Thái Tông → Phạm Văn Bạch.

Đường Trường Chinh sẽ được điều chỉnh giao thông trong vòng 1 tháng.

Hướng từ Tây Thạnh đến Phạm Văn Bạch: Cấm các loại xe rẽ trái vào đường Phạm Văn Bạch.

Lộ trình thay thế:

+ Lộ trình 1: Trường Chinh → quay đầu xe tại giao lộ Phạm Văn Bạch → Trường Chinh (làn hỗn hợp) → Nguyễn Sỹ Sách → Trần Thái Tông → Phạm Văn Bạch.

+ Lộ trình 2 (dành cho xe 2 bánh): Trường Chinh → quay đầu xe tại giao lộ Cộng Hòa → Trường Chinh (làn hỗn hợp) → Phạm Văn Bạch.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.