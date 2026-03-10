Nhánh cầu An Phú kết nối với đường Đồng Văn Cống đã thành hình 10/03/2026 06:00

(PLO)- Nhánh cầu N3, dự án nút giao An Phú đã chính thức được kết nối liền mạch với đường Đồng Văn Cống.

Dự án xây dựng nút giao An Phú là dự án quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Vừa qua, khi hạng mục hầm chui của dự án chính thức thông xe đã giải quyết bài toán giao thông cho cả khu vực cửa ngõ kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngay sau đó, các hạng mục khác cũng được chủ đầu tư đẩy nhanh, tiến tới hoàn thành dự án đúng tiến độ, trong đó có nhánh cầu N3, kết nối đường Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống.

Nhánh cầu N3 là hạng mục quan trọng, giúp giảm giao cắt tại nút giao An Phú, được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào dịp 30-4. Theo đó, dòng phương tiện sẽ di chuyển qua nhánh cầu này để tới đường Đồng Văn Cống, khu vực Mỹ Thủy, cảng Cát Lái.

Khi đưa vào sử dụng, nhánh cầu N3 sẽ đưa dòng xe tải, container lên cầu vượt, triệt tiêu hoàn toàn điểm giao cắt đồng mức với luồng phương tiện đi thẳng trên trục Mai Chí Thọ ra vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhánh cầu N3 - nút giao An Phú đã cơ bản thành hình. Ảnh: ĐT

Hiện nay, nhánh cầu này đã cơ bản thành hình, chính thức nối thông từ đường Mai Chí Thọ vắt ngang qua đường Đồng Văn Cống.

Trên công trường, đơn vị thi công đang huy động tối đa thiết bị và chia nhiều mũi nhân lực để tập trung thực hiện công tác làm gờ chắn hai bên lan can. Bên cạnh đó, các công nhân đang thực hiện công tác đan thép và đổ bê tông 2 phần đường dẫn lên cầu ở hai đầu tuyến. Từ đó, đảm bảo tính kết nối xuyên suốt để chuẩn bị cho các bước thảm nhựa hoàn thiện mặt đường.

Đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết toàn bộ dự án nút giao An Phú hiện đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến quý II-2026 do một số vướng mắc trước đó.

Dự kiến nhánh cầu N3 sẽ thông xe vào dịp 30-4.

Các nhánh cầu N4 (từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải ra Mai Chí Thọ), cầu N1.1 và N1.3 (rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ lên cao tốc) cũng đang được thi công đồng loạt để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào 30-6.

Công trường dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Phần đường dẫn lên đầu cầu N3.

Cầu N3 giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn.

Các công nhân đang thực hiện công tác đan thép và đổ bê tông 2 phần đường dẫn lên cầu ở hai đầu tuyến.

Về cơ bản, bộ khung của nhánh cầu N3 đã thành hình.

Công trường đang thi công sôi động.

Hầm chui An Phú đã giúp giảm tải cho cả khu vực.