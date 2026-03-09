Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trước 10-3 09/03/2026 19:13

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đưa các đoạn tuyến đã hoàn thành thi công vào khai thác trước ngày 10-3-2026.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo thông báo, thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi nhưng các chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, phát huy tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió, chỉ bàn làm, không bàn lùi, qua đó khắc phục thiệt hại và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đến nay, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã hoàn thành 214 km tuyến chính, đoạn từ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phía Nam hầm Cù Mông. Còn khoảng 53 km sẽ hoàn thành trong tháng 3 gồm 41/61 km đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và 12/48 km đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, công nhân và người lao động trên công trường đã đồng lòng vượt qua khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng và thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thủ tướng cũng cảm ơn người dân tại các khu vực có dự án đi qua đã nhường đất, nhà cửa và nơi ở để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện đã hoàn thành tuyến chính.

Để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại và đưa dự án vào khai thác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đưa các đoạn tuyến đã hoàn thành thi công vào khai thác trước ngày 10-3-2026.

Đối với 53 km còn lại, các nhà thầu được yêu cầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bảo đảm chất lượng và hoàn thành trong tháng 3-2026.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thi công hoàn thiện các hầm và đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026; đẩy nhanh triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông và các trạm dừng nghỉ theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15-3-2026.

Đối với UBND các tỉnh có dự án đi qua, Thủ tướng yêu cầu rà soát, bổ sung các nút giao và điểm kết nối với tuyến cao tốc mới (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư; đồng thời xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng, nhất là tại các vị trí trạm dừng nghỉ.

Các địa phương cũng được yêu cầu quan tâm công tác tái định cư, bảo đảm người dân trong vùng dự án khi di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát việc vận hành hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường điện và đường cáp của hệ thống giao thông thông minh.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp, hỗ trợ Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, bàn giao và đưa dự án vào vận hành khai thác trong tháng 3-2026. Đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm khai thác tuyến cao tốc hiệu quả, an toàn và thông suốt.