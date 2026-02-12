Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 12/02/2026 17:27

Chiều ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 có thông tin báo chí thông báo tạm dừng thông xe vận hành khai thác đoạn tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Nguyên nhân do chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn vận hành, đặc biệt trong xử lý các tình huống sự cố phát sinh.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trước đó, ngày 11-2, Ban Quản lý dự án 2 đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Gia Lai về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2026 vào lúc 11h ngày 12-02-2026.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án; đồng thời để đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông.

Theo nội dung văn bản, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành tuyến, Ban Quản lý dự án 2 kính báo cáo với UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tạm dừng thông xe Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán. Kế hoạch cụ thể sẽ được Ban Quản lý dự án 2 thông báo lại khi giải quyết xong các vấn đề về nêu trên.

Ban Quản lý dự án 2 xin cáo lỗi và kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ thông tin giúp đến chính quyền cơ sở các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí liên quan và nhân dân trong vùng dự án về việc tạm dừng thông xe đoạn tuyến trên.