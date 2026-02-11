Quảng Ngãi: Phát hiện mỏ đất hoạt động sai phép gần 3 năm 11/02/2026 16:56

(PLO)- Công ty đã khai thác đất, bán cho nhiều dự án nằm ngoài danh mục được cấp phép.

Ngày 11-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong đợt từ 5-2 đến 9-2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra và phát hiện Công ty BLS có hành vi khai thác khoáng sản trái với quy định trong giấy phép.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ, làm rõ vi phạm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình tại mỏ đất chỉ định trên núi Lệ Thủy (thuộc xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng xác định Công ty BLS đã thực hiện hành vi khai thác đất làm vật liệu san lấp không đúng với nội dung được ghi trên giấy phép.

Theo hồ sơ ban đầu, từ năm 2023 đến nay, công ty này đã tự ý khai thác và bán khoáng sản cho nhiều công trình, dự án nằm ngoài danh mục quy định trong Giấy phép khai thác do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Đáng chú ý, khối lượng khoáng sản được khai thác và tiêu thụ sai quy định này được đánh giá là đặc biệt lớn. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản mà còn gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung lực lượng để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và làm rõ mức độ vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.