Cận cảnh hiện trạng mỏ đất của Tuấn 'Thần đèn' 05/06/2025 13:59

(PLO)- Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, đáng chú ý có một số sai phạm ở mỏ đất Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tức Tuấn "Thần đèn") cùng 6 bị can khác về hai tội danh vi phạm về khai thác tài nguyên và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cục CSĐT tội phạm về tham những, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) đã làm rõ Nguyễn Anh Tuấn đã thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Anh Tuấn ( tức Tuấn "Thần đèn" bìa trái trên cùng) cùng các bị can lần lượt là Trịnh Văn Tuấn,Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lương Đình Quân, Lê Ngọc Tùng và Bùi Thị Thúy. Ảnh: Bộ Công An

Đáng chú ý, tại mỏ đất nằm trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo những người liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Dưới đây là cận cảnh mỏ đất Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa được PLO ghi nhận vào sáng ngày 4-6.

Toàn cảnh mỏ đất Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa của Tuấn "thần đèn".

Mỏ đất Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Tuấn "thần đèn" khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép.

Quá trình khai thác khoáng sản kê khai, báo cáo các đối tượng không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai báo công suất của mỏ đất ở xã Tượng Sơn được cấp phép khai thác là 400.000m3/năm.

Tuy nhiên, Tuấn "thần đèn" đã cho khai thác lên 700.000m3/năm, vượt khoảng 175% công suất cho phép.

Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận quá trình bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Nguyễn Anh Tuấn lý giải do bản thân chưa hiểu biết về pháp luật nên dẫn đến sai phạm, bản thân nghĩ mỏ của mình được cấp phép khai thác khoảng 1,7 triệu khối trong 5 năm, nếu khai thác hết số được cho phép thì đóng cửa mỏ.

Ghi nhận của PLO ngày 4-5, mỏ đất Tượng Sơn đã được khai thác trên khoảng núi rộng lớn, trong khi phía dưới có rất nhiều hộ dân đang sinh sống.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 26-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã đồng loạt khám xét ba căn nhà trên địa bàn TP Thanh Hóa liên quan đến Tuấn 'thần đèn", trong đó có một biệt thự nằm trên đường Lê Hoàn.

Hình ảnh biệt thự trắng của Tuấn "thần đèn" bị Bộ Công an khám xét sáng 26-5.

Tại căn nhà trên phố Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, quá trình khám xét kéo dài đến gần 16 giờ cùng ngày, công an thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Cả ba địa điểm bị Bộ Công an khám xét đều liên quan đến nơi ở, hoạt động làm ăn của Tuấn “thần đèn” và trong quá trình khám xét, công an đã phong tỏa tuyến đường quanh khu vực.

Hiện Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.