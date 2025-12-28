Thương tâm: 3 cháu nhỏ tử vong trong ao chứa nước tưới cà phê 28/12/2025 17:24

(PLO)- Hai anh em ruột và một cháu nhỏ ở Đắk Lắk tử vong trong ao nước tưới cà phê của người dân khi rủ nhau đi tắm.

Ngày 28-12, lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba cháu nhỏ tử vong.

Lực lượng chức năng thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: V.T

Lãnh đạo này cho biết: "Các cháu đi chơi thì bị nạn. Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân".

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, hai anh em ruột là LVN (8 tuổi), LVH (7 tuổi) và VVT (7 tuổi, cùng ngụ thôn 12, xã Ea Kly) cùng nhóm bạn rủ nhau đến hồ chứa nước tưới cà phê của người dân để tắm.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, cả ba cháu nhỏ bị đuối nước, chìm xuống ao. Những cháu còn lại kêu cứu người lớn đến hỗ trợ.

Người dân gần đó chạy đến vớt các cháu lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả ba cháu đã tử vong.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và không phát hiện dấu hiệu tội phạm. Hiện các cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hồ nước xảy ra vụ đuối nước rộng khoảng 1.000 m2, sâu khoảng 7 m, được người dân dùng để tưới cà phê.