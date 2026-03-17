Iran đã cho phép những nước nào đi qua Eo biển Hormuz? 17/03/2026 07:11

(PLO)- Giữa bối cảnh chiến sự, nhiều tàu thuyền của nhiều quốc gia vẫn an toàn đi qua Eo biển Hormuz và một số nước đang liên hệ với Iran để đàm phán về vấn đề này.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói với đài truyền hình CBS rằng một số quốc gia đã liên hệ Iran để xin phép cho tàu của họ đi qua Eo biển Hormuz an toàn, song ông lưu ý việc này tùy thuộc vào quyết định của quân đội nước này.

“Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia đối thoại về việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz bất cứ lúc nào” - ông Araghchi nói.

Bản đồ vị trí các tàu chở hàng và tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Ảnh: Marinetraffic.com

Trước đó, ngày 11-3, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vũ trang Iran cảnh báo rằng Iran sẽ không cho phép bất kỳ lô hàng dầu nào liên quan Mỹ hoặc các đồng minh của nước này đi qua Eo biển Hormuz. Đến ngày 15-3, người phát ngôn này tuyên bố rằng Tehran sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm việc kiểm soát giao thông hàng hải ở eo biển, để buộc “kẻ thù phải đầu hàng”.

Hiện tại, Iran khẳng định Eo biển Hormuz không bị phong tỏa và việc đi lại là khả thi thông qua đàm phán. Kênh Al Jazeera đã tổng hợp thông tin tàu thuyền của những quốc gia nào được phép đi qua eo biển và những quốc gia nào được cho là đang đàm phán để đảm bảo an toàn cho việc đi lại.

Pakistan

Theo hãng tin Bloomberg, một tàu chở dầu Aframax mang cờ Pakistan có tên Karachi đã rời Vịnh Ba Tư qua Eo biển Hormuz vào ngày 15-3.

Ấn Độ

Ngày 14-3, Đại sứ Iran tại Ấn Độ Mohammad Fathali cho biết Tehran đã cho phép một số tàu của Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz. Ông Fathali không xác nhận số lượng tàu.

Tuy nhiên, cùng ngày, New Delhi cho biết 2 tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hướng đến các cảng ở miền tây Ấn Độ đã đi qua eo biển.

Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết vào tuần qua rằng một tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ gần Iran và được phép đi qua eo biển sau khi chính quyền nhận được sự cho phép từ Tehran.

“Có 15 tàu [thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ] ở đó. Chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ chính quyền Iran cho một trong số đó, con tàu này đã sử dụng một cảng của Iran, và nó đã đi qua” - ông Uraloglu nói.

Trung Quốc

Trung Quốc đang đàm phán với Iran để cho phép các tàu chở dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar đi qua eo biển một cách an toàn, hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin (đề nghị không tiết lộ danh tính) vào ngày 5-3.

Trung Quốc, quốc gia có quan hệ hữu nghị với Iran và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, được cho là không hài lòng về quyết định của Iran làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển và đang đàm phán với Tehran để cho phép các tàu của họ đi qua an toàn, theo các nguồn tin.

Khoảng 45% nguồn cung dầu mỏ của Trung Quốc đi qua Eo biển Hormuz.

Pháp và Ý

Theo tờ Financial Times, hai quốc gia châu Âu là Pháp và Ý được cho là đã yêu cầu đàm phán với Iran về việc cho phép tàu của họ đi qua eo biển.