Tư lệnh tối cao NATO: Mỹ sẽ rút thêm quân khỏi châu Âu 20/05/2026 06:03

(PLO)- Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich cho biết sẽ có thêm các đợt rút quân của Mỹ khỏi châu Âu.

Trao đổi với các phóng viên sau cuộc họp của các lãnh đạo quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) ngày 19-5, Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich nói rằng Mỹ sẽ rút thêm quân khỏi châu Âu nhưng điều đó sẽ diễn ra khi lực lượng quân sự của lục địa này tăng cường để lấp đầy khoảng trống, theo hãng tin Reuters.

“Khi trụ cột châu Âu của liên minh ngày càng mạnh mẽ, điều này cho phép Mỹ giảm sự hiện diện của mình ở châu Âu và chỉ giới hạn ở việc cung cấp những năng lực thiết yếu mà các đồng minh chưa thể cung cấp” - ông Grynkewich nói.

Ông Grynkewich cho hay quá trình này sẽ kéo dài nhiều năm để tạo thời gian cho các đồng minh phát triển năng lực thay thế.

“Tôi không thể đưa ra một mốc thời gian chính xác, đây sẽ là một quá trình liên tục trong vài năm tới” - Tướng Không quân Mỹ nói thêm.

Binh lính Mỹ triển khai đến châu Âu từ sân bay Pope Army Airfield (bang North Carolina, Mỹ). Ảnh: AFP

Các quan chức và nhà phân tích cho biết NATO dựa vào Mỹ về một loạt các năng lực thiết yếu như hệ thống chỉ huy và kiểm soát, tình báo và liên lạc dựa trên vệ tinh, máy bay ném bom chiến lược và ô hạt nhân của Mỹ.

Mỹ đã và đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của nước này ở châu Âu và từ lâu đã được dự đoán sẽ giảm bớt lực lượng này sau yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ châu Âu. Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra chi tiết về kế hoạch bố trí quân đội trong tương lai trên khắp lục địa.

Các chính phủ châu Âu cho biết họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của lục địa. Tuy nhiên, họ lo ngại việc rút quân và vũ khí của Mỹ một cách vội vã có thể khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công quân sự từ Nga, mặc dù Moscow phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy.

Cũng trong ngày 19-5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng việc triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan đã bị trì hoãn, theo Reuters.

"Chúng tôi không giảm quân số ở Ba Lan xuống 4.000 binh sĩ. Điều chúng tôi đã làm là trì hoãn việc triển khai quân đến Ba Lan, đó không phải là giảm quân, đó chỉ là sự trì hoãn tiêu chuẩn trong việc luân chuyển quân, điều đôi khi xảy ra trong những tình huống này" - ông Vance nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Ông Vance giải thích rằng những binh lính đó có thể được điều đến những nơi khác ở châu Âu nhưng hiện tại Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc này.

Các báo cáo về sự thay đổi trong việc triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lập pháp Mỹ, với lo ngại về khả năng ông Trump bỏ rơi các đồng minh.

Tuy nhiên ông Vance nhấn mạnh rằng Mỹ muốn khuyến khích châu Âu "chịu trách nhiệm nhiều hơn" đối với quốc phòng chung.

"Chúng ta không nói đến việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi châu Âu. Chúng ta đang nói về việc điều chuyển một số nguồn lực theo cách tối đa hóa an ninh của Mỹ. Tôi không nghĩ điều đó là xấu cho châu Âu. Điều đó khuyến khích châu Âu chủ động hơn" - ông Vance nói.

“Mỹ không thể làm cảnh sát của thế giới. Chúng tôi muốn trở thành những đồng minh tốt. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự hiện diện quân sự của chúng tôi thúc đẩy sự ổn định khu vực ở châu Âu. Tổng thống chưa nói, mặc dù ông ấy có thể, rằng ông ấy sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi châu Âu, nhưng châu Âu phải tự đứng vững trên đôi chân của mình" - Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh.

Về việc Mỹ hoãn triển khai 4.000 lính đến Ba Lan, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo rằng quyết định này mang tính hậu cần chứ không phải chiến lược, và khẳng định năng lực răn đe vẫn được duy trì.

Ông Tusk cũng lập luận rằng việc duy trì sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương vẫn rất cần thiết bất chấp những bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng trong nội bộ NATO.