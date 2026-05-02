Berlin, NATO lên tiếng sau khi Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi Đức 02/05/2026 18:16

(PLO)- Sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình.

Ngày 2-5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Đức đã được đoán trước và điều đó sẽ thúc đẩy các nước châu Âu tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của lục địa, theo hãng tin Reuters.

Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc thông báo rằng Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức khi mà sự rạn nứt về cuộc chiến tranh với Iran và căng thẳng thuế quan gây thêm áp lực lên quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Các binh sĩ Lục quân Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự phối hợp tại Khu huấn luyện Hohenfels ở Đức hồi cuối tháng 4. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Pistorius cho biết việc rút quân một phần sẽ ảnh hưởng đến sự hiện diện hiện tại của gần 40.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức.

"Chúng tôi, những người châu Âu, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình" - ông Pistorius nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức đang đi đúng hướng bằng cách mở rộng lực lượng vũ trang, đẩy nhanh quá trình mua sắm quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Allison Hart cho biết liên minh đang làm việc với Washington để hiểu rõ quyết định rút quân khỏi Đức, theo hãng thông tấn Anadolu.

"Chúng tôi đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ chi tiết quyết định của họ về bố trí lực lượng tại Đức” - bà Hart viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Bà Hart cho biết "sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác trách nhiệm lớn hơn" đối với an ninh chung của lục địa.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng răn đe và phòng thủ của mình khi quá trình chuyển đổi hướng tới một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn tiếp tục diễn ra" - bà Hart nói thêm.