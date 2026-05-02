Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ rút 5.000 quân khỏi Đức 02/05/2026 05:32

(PLO)- Thông tin Mỹ sẽ rút 5.000 quân khỏi Đức đến sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý cuộc chiến ở Iran.

Ngày 1-5, hãng tin Reuters đưa tin rằng người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

"Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức" - ông Parnell nói.

"Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường" - ông Parnell nói thêm.

Diễn biến Mỹ quyết định sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu về cuộc chiến tranh với Iran.

Trước đó trong tuần này, ông Trump đã đe dọa rút quân Mỹ khỏi Đức sau cuộc tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan cuộc chiến ở Iran, sau khi ông Merz ngày 27-4 nói rằng Iran đang “làm bẽ mặt” Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia cuộc diễn tập nhảy dù "Phản ứng nhanh" tại Hohenfels (miền nam nước Đức). Ảnh: AFP

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết những phát ngôn gần đây của Đức là "không phù hợp và không hữu ích".

"Tổng thống đang phản ứng phù hợp trước những nhận xét phản tác dụng này. Tổng thống đã rất rõ ràng về sự thất vọng của ông ấy đối với lời lẽ của các đồng minh và việc họ không hỗ trợ các hoạt động của Mỹ có lợi cho họ" - quan chức này cho hay.

Quan chức này nói rằng việc giảm quân số sẽ đưa mức độ đóng quân của Mỹ ở châu Âu trở lại mức trước năm 2022, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine dẫn đến việc Tổng thống Joe Biden khi đó tăng cường quân số.

Một lữ đoàn chiến đấu hiện đang đóng tại Đức sẽ được rút khỏi nước này và một tiểu đoàn hỏa lực tầm xa mà chính quyền ông Biden đã lên kế hoạch triển khai đến Đức vào cuối năm nay sẽ không còn được triển khai nữa, quan chức này nói.

Đài CBS News cũng dẫn lời các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc rằng Washington đang lên kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức.

Các quan chức này cho hay một số binh sĩ Mỹ được rút khỏi châu Âu có thể sẽ trở về Mỹ và sau đó được triển khai ra nước ngoài, mô tả đây là nỗ lực tập trung vào các ưu tiên của Lầu Năm Góc trên lãnh thổ Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đức là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu, với khoảng 35.000 quân nhân tại ngũ, và đóng vai trò là trung tâm huấn luyện quan trọng. Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ và căn cứ không quân Ramstein ở Đức là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Washington.