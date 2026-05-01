Tiết lộ đề cử Nobel Hoà bình 2026, có ông Trump? 01/05/2026 14:22

(PLO)- Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy - ông Kristian Berg Harpviken cho biết năm 2026 có nhiều ứng cử viên mới cho Giải Nobel Hoà bình hơn năm ngoái.

Ngày 30-4, Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy - ông Kristian Berg Harpviken cho biết có 287 ứng cử viên sẽ được xem xét cho Giải Nobel Hoà bình năm 2026, theo hãng tin Reuters.

Ông Harpviken tiết lộ rằng trong số các đề cử năm nay, có 208 cá nhân và 79 tổ chức, và năm nay có nhiều ứng cử viên mới so với năm ngoái.

"Vì tôi mới nhậm chức nên một trong những điều khiến tôi khá bất ngờ là danh sách ứng viên được thay đổi liên tục từ năm này sang năm khác” - ông Harpviken cho hay.

Ông Harpviken đảm nhiệm vị trí thư ký Ủy ban Nobel Na Uy từ tháng 1-2025.

Có 287 ứng cử viên sẽ được xem xét cho Giải Nobel Hòa bình năm 2026, khả năng có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NEWSWEEK

Ông Harpviken nhấn mạnh rằng bất chấp xung đột gia tăng trên toàn thế giới và sự hợp tác quốc tế đang chịu áp lực, Giải Nobel Hòa bình vẫn giữ nguyên giá trị.

"Giải Nobel Hòa bình thậm chí còn quan trọng hơn trong thời đại mà chúng ta đang sống. Có rất nhiều việc làm tốt, nếu không muốn nói là nhiều hơn bao giờ hết” - thư ký Ủy ban Nobel Na Uy nói.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng cũng có tên trong danh sách đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2026.

Các nhà lãnh đạo Campuchia, Israel và Pakistan cho biết họ đã đề cử ông Trump cho giải thưởng năm nay. Nếu đúng như vậy, các đề cử này đã được gửi vào mùa xuân và mùa hè năm 2025, và do đó chúng vẫn hợp lệ vì hạn chót cho đề cử là ngày 31-1.

Không có cách nào để xác minh liệu đề cử đã được gửi đi như đã nói hay không vì các đề cử được giữ bí mật trong 50 năm và ông Harpviken đã từ chối trả lời liệu ông Trump có được đề cử hay không.

Trong số những người có thể được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình 2026 có Thượng Nghị sĩ Mỹ (đảng Cộng hoà) Lisa Murkowski và nhà lập pháp Đan Mạch Aaja Chemnitz, theo lời nghị sĩ Na Uy Lars Haltbrekken - người đã đề cử cả hai nhận vật này.

"Cùng nhau, họ đã làm việc không ngừng nghỉ để xây dựng lòng tin và đảm bảo sự phát triển hòa bình của khu vực Bắc Cực trong nhiều năm qua” - nghị sĩ Haltbrekken cho hay.

Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào ngày 9-10, trong khi lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10-12.