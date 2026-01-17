Ủy ban Nobel lên tiếng sau vụ ông Trump được tặng lại huy chương Nobel Hòa bình 17/01/2026 15:41

(PLO)- Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định Giải Nobel Hòa bình gắn vĩnh viễn với người đoạt giải, song huy chương có thể được tự do trao tặng.

Ngày 16-1, Ủy ban Nobel Na Uy lên tiếng sau khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado trao tặng lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump huy chương giải Nobel Hòa bình, hãng Reuters đưa tin.

Uỷ ban này khẳng định Giải Nobel Hòa bình gắn liền vĩnh viễn với cá nhân hoặc tổ chức đạt giải, tuy nhiên hiện vật là tấm huy chương hoàn toàn có thể được trao tặng cho người khác.

"Bất kể điều gì xảy ra với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng, người được ghi danh vào lịch sử với tư cách là chủ nhân giải thưởng vẫn là người nhận giải ban đầu" - cơ quan cấp giải nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado chụp ảnh kỷ niệm cùng huy chương giải Nobel Hòa bình ngày 15-1. Ảnh: WHITE HOUSE



"Quy chế của Quỹ Nobel không có bất kỳ hạn chế nào về việc người đoạt giải được làm gì với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng. Điều này có nghĩa là người đoạt giải được tự do giữ lại, trao tặng, bán hoặc quyên góp những vật phẩm này" - theo phía Uỷ ban.

Ủy ban trao giải giải thích rằng huy chương và bằng chứng nhận là những biểu tượng vật chất xác nhận một cá nhân hoặc tổ chức đã được trao giải.

"Bản thân giải thưởng - tức danh dự và sự công nhận - vẫn gắn liền không thể tách rời với người hoặc tổ chức được Ủy ban Nobel Na Uy chỉ định là người đoạt giải" - cơ quan này khẳng định.

Trong tuyên bố của mình, Ủy ban không nhắc đích danh ông Trump hay bà Machado, đồng thời cho biết họ không bình luận về các phát ngôn, quyết định hoặc hành động của người đoạt giải sau khi giải thưởng đã được công bố.

Trước đó vào ngày 15-1, bà Machado đã trao tấm huy chương Nobel của mình cho ông Trump và được ông gửi lời cảm ơn. Nhà Trắng sau đó đã công bố bức ảnh ông Trump cầm một khung màu vàng trưng bày tấm huy chương này. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump có ý định giữ lại kỷ vật trên.

Ngoài huy chương, giải thưởng của bà Machado còn bao gồm một bằng chứng nhận và 11 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,19 triệu USD).

Đây không phải là lần đầu tiên một người đoạt giải Nobel trao tặng lại huy chương của mình. Năm 1943, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Knut Hamsun đã tặng huy chương của mình cho Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Joseph Goebbels.

Năm 2022, người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov đã bán huy chương của mình với giá 100 triệu USD để gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhằm giúp đỡ trẻ em tị nạn Ukraine.

Năm 2024, vợ của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã trao tặng huy chương và bằng chứng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2001 của ông cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (Thuỵ Sĩ).