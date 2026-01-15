Ông Trump có cuộc điện đàm 'tuyệt vời' với Tổng thống lâm thời Venezuela 15/01/2026 06:17

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên với quyền Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez, bàn về dầu mỏ, khoáng sản,...

Ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez, đánh dấu lần đầu tiên hai lãnh đạo nói chuyện với nhau sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, theo đài CNN.

"Chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện tuyệt vời và bà ấy là một người tuyệt vời” - ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục.

Ông Trump mô tả cuộc trò chuyện là tích cực và nói rằng Mỹ “đang có quan hệ rất tốt với Venezuela".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Federico Parra/AFP

Sau đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông và bà Rodriguez đã thảo luận về "nhiều chủ đề", bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia.

"Chúng tôi đang đạt được tiến bộ vượt bậc" - ông Trump cho hay.

Bà Rodriguez sau đó cũng đã xác nhận cuộc điện đàm với ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội X, gọi đó là một cuộc trò chuyện “lịch sự” “được tiến hành trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau".

Bà Rodriguez cho biết bà và ông Trump “đã thảo luận về chương trình làm việc song phương vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như các vấn đề đang chờ giải quyết giữa chính phủ hai bên".

Bà Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela vào đầu tháng này sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa đến Mỹ.