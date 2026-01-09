Ông Trump nêu quan điểm về luật quốc tế, Venezuela, Greenland, Đài Loan 09/01/2026 05:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quyền lực của ông với tư cách là tổng tư lệnh chỉ bị giới hạn bởi "đạo đức của chính ông".

Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times ngày 8-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không "cần luật pháp quốc tế" và quyền lực của ông chỉ bị giới hạn bởi "đạo đức và lý trí của chính ông".

“Đúng vậy, có một điều. Đó là đạo đức của chính tôi. Là lý trí của chính tôi. Đó là điều duy nhất có thể ngăn cản tôi" - ông Trump nói.

“Tôi không cần luật pháp quốc tế. Tôi không có ý định làm hại người khác" - tổng thống Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận “có” khi được hỏi liệu chính quyền của ông có cần tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, nhưng lưu ý rằng điều đó phụ thuộc vào “định nghĩa của bạn về luật pháp quốc tế là gì”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn của tờ The New York Times hôm 8-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vào tuần trước, việc quân đội Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về việc liệu Mỹ có vi phạm luật quốc tế hay không.

Ngay cả những đồng minh thân cận, như Thủ tướng Anh Keir Starmer, cũng cho rằng chính quyền ông Trump có nghĩa vụ phải trình bày rõ ràng cơ sở pháp lý của việc sử dụng vũ lực.

Tổng thống Trump bác bỏ những lo ngại rằng quyết định bắt Tổng thống Maduro sẽ tạo tiền lệ cho một quốc gia tấn công một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác.

Để lý giải cho các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, ông Trump lặp lại những cáo buộc của ông rằng ông Maduro được cho là đã đưa các thành viên băng đảng vào Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 8-1, ông Trump nói rằng chính quyền của ông đang xem xét “một loạt các lựa chọn” nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền sở hữu.

“Quyền sở hữu rất quan trọng. Bởi vì tôi cho rằng về mặt tâm lý, đó là yếu tố cần thiết cho thành công. Tôi nghĩ rằng quyền sở hữu mang lại cho bạn những thứ mà bạn không thể có được nếu chỉ nói đến việc thuê mướn hay một hiệp ước. Quyền sở hữu đem lại những yếu tố và giá trị mà bạn không thể đạt được chỉ bằng việc ký một văn bản” - tổng thống Mỹ nói.

Theo The New York Times, những phát ngôn trên của ông Trump cho thấy ông tin rằng việc sử dụng sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị để khẳng định vị thế của Mỹ có thể được ưu tiên hơn việc tuân thủ luật pháp quốc tế hoặc các hiệp ước nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đồng minh và đối thủ.



Tổng thống Trump nói rằng ông không tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hành động quân sự ở Đài Loan trong thời gian ông còn ở Nhà Trắng.

“Điều đó tùy thuộc vào ông ấy, ông ấy sẽ làm gì. Nhưng các bạn biết đấy, tôi đã bày tỏ với ông ấy rằng tôi sẽ rất không vui nếu ông ấy làm vậy và tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không làm vậy” - ông Trump lưu ý.

“Ông ấy có thể làm điều đó sau khi chúng tôi có một tổng thống khác, nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó khi tôi đang làm tổng thống” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Ông Trump cũng tỏ ra không lo ngại về hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn vào tháng tới.

“Nếu nó hết hạn thì cứ để nó hết hạn. Chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận tốt hơn” - ông Trump cho hay.