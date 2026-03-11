Tây Ban Nha rút vĩnh viễn đại sứ tại Israel 11/03/2026 21:36

(PLO)- Tây Ban Nha triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Israel trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang khi nước này chỉ trích hành động của Mỹ và Israel tại Iran.

Ngày 10-3, Tây Ban Nha đã triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Israel khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang do Tây Ban Nha phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, theo hãng tin Reuters.

Trên thực tế, đại sứ Tây Ban Nha đã được triệu hồi về nước kể từ tháng 9 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao về các biện pháp của Tây Ban Nha cấm máy bay và tàu thuyền chở vũ khí đến Israel từ các cảng hoặc không phận của Madrid do cuộc tấn công quân sự của Israel ở Gaza.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AFP

Đến ngày 10-3, Tây Ban Nha chính thức tuyên bố rằng chức vụ đại sứ đã bị chấm dứt. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv sẽ do một đại biện lâm thời điều hành trong thời gian tới.

“Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác, và sau khi Hội đồng Bộ trưởng thảo luận tại cuộc họp ngày 10-3-2026, tôi ra lệnh chấm dứt nhiệm kỳ Đại sứ Tây Ban Nha tại Israel - bà Ana María Sálomon Pérez” - theo thông cáo báo chí của thủ tướng Tây Ban Nha.

Động thái này đánh dấu sự leo thang mới nhất trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn đã căng thẳng kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào Dải Gaza vào tháng 10-2023.

Đại sứ quán Israel tại Tây Ban Nha cũng do một đại biện lâm thời điều hành sau khi Israel triệu hồi đại sứ vào tháng 5 năm ngoái để phản đối quyết định của Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine.

Israel chưa lên tiếng về tuyên bố trên của Tây Ban Nha.

Trước quyết định trên của Tây Ban Nha, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất các đại sứ Israel và Mỹ khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại không hạn chế qua Eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày 10-3.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, IRGC nói rằng các quốc gia đó sẽ có “quyền và tự do đầy đủ” để đi qua tuyến đường thủy chiến lược này nếu họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với cả Israel và Mỹ.