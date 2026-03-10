Iran: Nước nào trục xuất đại sứ Mỹ và Israel sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz 10/03/2026 11:04

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra điều kiện cho phép tàu thuyền một số nước đi qua Eo biển Hormuz.

Ngày 9-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất các đại sứ Israel và Mỹ khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại không hạn chế qua Eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày 10-3.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, IRGC cho biết các quốc gia đó sẽ có “quyền và tự do đầy đủ” để đi qua tuyến đường thủy chiến lược này nếu họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với cả Israel và Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại cảng quân sự Bandar Abbas ở phía nam Iran, dọc theo Eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn IRGC - ông Ali Mohammad Naeini nói rằng lực lượng vũ trang Iran đang “chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz”, và việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.

“Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay Gerald Ford” - ông Naeini nói.

Ông Naeini đồng thời cảnh báo rằng nếu các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu dù chỉ một lít dầu nào từ khu vực”.

Mỹ và Israel chưa bình luận về các phát ngôn của phía Iran.

Hàng trăm tàu ​​vẫn neo đậu ở cả hai bên eo biển Hormuz khi thị trường dầu mỏ và vận tải biển theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển hàng hóa qua hành lang hẹp này có thể tăng lên. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển này.