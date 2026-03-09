3 học sinh ở Đà Nẵng nhập viện nghi do ăn cá ủ chua 09/03/2026 17:58

(PLO)- Ba học sinh ở TP Đà Nẵng có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện, nghi do ăn cá ủ chua.

Ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, thuộc TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Theo bệnh viện, cả ba bệnh nhân đều là học sinh trong cùng một gia đình ở xã Phước Năng, TP Đà Nẵng và đều ăn cá ủ chua trước khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc.

Năm 2023, ngành y tế tỉnh Quảng Nam cũ ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc do ăn cá ủ chua. Trong ảnh là bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện năm 2023. Ảnh: TN

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-3, sáu người trong gia đình ở xã Phước Năng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, mệt nhiều.

Sáng 8-3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trong ba bệnh nhân, người bị nặng nhất là nam sinh 15 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn, suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy, tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại là các bé trai 7 tuổi và 11 tuổi cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi, khó thở. Sau khi ổn định ban đầu, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả ba trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum – loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ, suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.