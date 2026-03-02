Danh sách gần 300 mỹ phẩm vừa bị thu hồi trên toàn quốc 02/03/2026 15:40

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 291 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô sản phẩm còn hạn sử dụng đối với 291 sản phẩm này.

Lý do được Cục nêu ra là tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 và biên bản họp hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 đối với mỹ phẩm có chứa chất Cyclotetrasiloxane (Octamethylcyclotetrasiloxane - một loại silicone tổng hợp).

Danh sách 291 loại mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc tại đây

Bộ Y tế quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh minh hoạ: AI

Cục Quản lý Dược đề nghị các công ty chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm ra thị trường phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm; báo cáo về Cục trước ngày 26-3.

Sở y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 291 sản phẩm mỹ phẩm trong danh sách và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các sở y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm mỹ phẩm trong danh sách; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế các tỉnh, thành có các công ty trong danh sách đóng trên địa bàn giám sát các công ty thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1-4.