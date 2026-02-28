Diện mạo mới của Bệnh viện Bình Dân, người dân thêm nơi điều trị hiện đại

Ngày 28-2, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hành trình Ngoại khoa, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khánh thành Tòa nhà Trung tâm.
PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, nhận định đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu chặng đường 7 thập kỷ tận tụy vì người bệnh. Suốt hơn 70 năm qua, trong tâm thức người dân TP.HCM và cả nước, y hiệu “Ngoại khoa Bình Dân” đã trở thành biểu tượng của uy tín và chất lượng trong phẫu thuật.
“Chúng tôi tự hào là "cái nôi" của ngành ngoại khoa phía Nam - nơi khởi nguồn của nhiều kỹ thuật tiên phong, những ca đại phẫu kinh điển và các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, thực tiễn cao, góp phần nâng tầm ngoại khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và quốc tế” – PGS Hưng nhấn mạnh.
Bệnh viện Bình Dân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của tập thể bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Cùng với đó, việc khánh thành và đưa vào vận hành Tòa nhà Trung tâm đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, tạo dựng môi trường điều trị hiện đại, an toàn, thân thiện; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
PGS Hưng cho biết, trong 5 năm tới, Bệnh viện Bình Dân xác định tập trung vào 3 định hướng trọng tâm:
- Xây dựng bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm của người bệnh.
- Thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo Robot. Sau 9 năm tiên phong triển khai phẫu thuật robot – một trong những đỉnh cao của ngoại khoa hiện đại, bệnh viện bước sang giai đoạn mới là đào tạo, chuyển giao công nghệ và chuẩn hóa kỹ thuật.
- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế. Kiên định xây dựng môi trường học thuật năng động, nơi ươm mầm những thế hệ bác sĩ ngoại khoa toàn diện, vững chuyên môn, giàu y đức, có “bàn tay vàng” và trái tim nhân hậu.
Tòa nhà Trung tâm Bệnh viện Bình Dân khởi công tháng 10-2021 và đi vào vận hành cơ bản từ tháng 2-2025, chính thức khai trương vào ngày 28-2-2026. Công trình đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để chăm sóc người bệnh hiệu quả hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngoại khoa chuyên sâu.
Với tổng vốn đầu tư hơn 340 tỉ đồng, tòa nhà trung tâm mới của Bệnh viện Bình Dân bao gồm 8 tầng nổi và 2 tầng hầm trên tổng diện tích sàn 20.000 m². Đây là một sự mở rộng đáng kể, giúp tăng cường không gian khám chữa bệnh và tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ.
Tòa nhà được quy hoạch khoa học để tối ưu hóa công năng sử dụng, bao gồm:
• 240 giường nội trú hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị cho lượng lớn bệnh nhân.
• Khu phòng mổ Hybrid tiên tiến, được trang bị những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp.
• Khu Hồi sức Tích cực – Chống độc (ICU).
• 41 phòng khám ngoại trú, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám bệnh cho người dân.
Không chỉ giải quyết bài toán quá tải, những đặc điểm này còn khẳng định mục tiêu của bệnh viện là xây dựng một cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân TP.HCM và cả nước.
Đây cũng là dự án đầu tiên trong chuỗi 4 dự án quy hoạch tổng thể của Bệnh viện Bình Dân được UBND TP.HCM phê duyệt. Sự thành công của công trình này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo, từng bước xây dựng Bệnh viện Bình Dân trở thành một trong những bệnh viện chuyên khoa sâu về phẫu thuật của Việt Nam và khu vực.