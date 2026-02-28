Diện mạo mới của Bệnh viện Bình Dân, người dân thêm nơi điều trị hiện đại 28/02/2026 13:05

(PLO)- Bệnh viện Bình Dân khánh thành Tòa nhà Trung tâm, tạo dựng môi trường điều trị hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Ngày 28-2, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hành trình Ngoại khoa, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khánh thành Tòa nhà Trung tâm.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, nhận định đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu chặng đường 7 thập kỷ tận tụy vì người bệnh. Suốt hơn 70 năm qua, trong tâm thức người dân TP.HCM và cả nước, y hiệu “Ngoại khoa Bình Dân” đã trở thành biểu tượng của uy tín và chất lượng trong phẫu thuật.

Bệnh viện Bình Dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chúng tôi tự hào là "cái nôi" của ngành ngoại khoa phía Nam - nơi khởi nguồn của nhiều kỹ thuật tiên phong, những ca đại phẫu kinh điển và các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, thực tiễn cao, góp phần nâng tầm ngoại khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và quốc tế” – PGS Hưng nhấn mạnh.

Bệnh viện Bình Dân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của tập thể bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cùng với đó, việc khánh thành và đưa vào vận hành Tòa nhà Trung tâm đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, tạo dựng môi trường điều trị hiện đại, an toàn, thân thiện; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS Hưng cho biết, trong 5 năm tới, Bệnh viện Bình Dân xác định tập trung vào 3 định hướng trọng tâm:

Xây dựng bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm của người bệnh.

Thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo Robot. Sau 9 năm tiên phong triển khai phẫu thuật robot – một trong những đỉnh cao của ngoại khoa hiện đại, bệnh viện bước sang giai đoạn mới là đào tạo, chuyển giao công nghệ và chuẩn hóa kỹ thuật.

T iếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế. Kiên định xây dựng môi trường học thuật năng động, nơi ươm mầm những thế hệ bác sĩ ngoại khoa toàn diện, vững chuyên môn, giàu y đức, có “bàn tay vàng” và trái tim nhân hậu.

Tòa nhà Trung tâm mới là môi trường điều trị hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG