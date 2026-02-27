Cứu sống một bệnh nhân ngừng tim ngoại viện bằng kỹ thuật E-CPR 27/02/2026 12:57

Ngày 27-2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa áp dụng kỹ thuật E-CPR (hồi sinh ngừng tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể) cứu sống ngoạn mục người bệnh ngừng tim ngoại viện vào đêm 29 Tết Bính Ngọ.

Bệnh nhân là NPH (sinh năm 1962, ngụ TP.HCM) bị đau ngực. Khi đang trên đường đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám, ông H đột ngột ngừng tim với các cơn rối loạn nhịp thất nguy kịch.

Nhận lệnh kích hoạt E-CPR, ê-kíp ECMO khoa Hồi sức tim mạch và ê-kíp can thiệp mạch vành khoa Tim mạch can thiệp của bệnh viện tức tốc tập trung để “chạy đua với tử thần” cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật E-CPR hồi sinh ngừng tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Nhờ kỹ thuật E-CPR và tái thông cấp cứu động mạch vành bị tắc, bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử, hồi phục ngoạn mục và trở về cuộc sống bình thường chỉ sau 8 ngày nằm viện.

Theo bệnh viện, E-CPR còn được gọi là hồi sinh ngừng tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Kỹ thuật này được ví như “phao cứu sinh” cuối cùng và là bước tiến vượt bậc của y học hiện đại trong cấp cứu ngừng tim do nguyên nhân tim mạch. Phương pháp này áp dụng cho cả trong bệnh viện hay ngoài cộng đồng khi mọi phương thức hồi sinh tim phổi truyền thống không hiệu quả.

Đối với E-CPR, hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch) sẽ được khởi động thần tốc ngay khi bác sĩ đang tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Thiết bị này đóng vai trò “thay thế tạm thời” chức năng sống còn của tim và phổi, giúp duy trì dòng máu và oxy nuôi dưỡng các cơ quan trọng yếu.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục và trở về cuộc sống bình thường chỉ sau 8 ngày nằm viện. Ảnh: BVCC

Trong các thử nghiệm lâm sàng, kỹ thuật E-CPR giúp tăng khả năng sống còn của người bệnh ngừng tim ngoài cộng đồng lên đến 3-4 lần so với phương pháp truyền thống. Đặc biệt, tỉ lệ sống sót của người bệnh ngừng tim do nguyên nhân tim mạch ngoài cộng đồng có thể đạt 30%-40% nếu triển khai thành công.

Tuy vậy, không phải mọi bệnh viện lớn trên thế giới đều dễ dàng gặt hái thành công với E-CPR. Đây là phương pháp đòi hỏi sự phối hợp thần tốc, chính xác giữa các chuyên gia hồi sức, tim mạch cùng quy trình vận hành hoàn hảo.

Từ năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiên phong xây dựng quy trình E-CPR toàn diện. Khi phát hiện người bệnh ngừng tim kháng trị, quy trình sẽ được kích hoạt 24/7. Đội ngũ chuyên gia có mặt trong vòng 5 phút và hệ thống V-A ECMO được thiết lập chỉ trong 15-20 phút.

Sau khi tuần hoàn được khôi phục, bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân, thực hiện chụp động mạch vành cấp cứu nếu nghi nhồi máu cơ tim, đồng thời áp dụng các biện pháp hồi sức sau ngừng tim như kiểm soát thân nhiệt, lọc máu liên tục.

Trong năm 2025, quy trình này đã được kích hoạt cho 9 ca ngừng tim nội viện với tỉ lệ sống sau 6 tháng kèm chức năng thần kinh tốt đạt 33%. Đây là con số rất đáng khích lệ.

Đặc biệt, từ tháng 9-2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ) xây dựng quy trình E-CPR cho các ca ngoại viện. Đội ngũ ECMO sẽ đến hiện trường, đặt thiết bị ngay trong lúc người bệnh vẫn đang được xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Chỉ trong 4 tháng đầu triển khai cho ngoại viện, bệnh viện đã cứu sống 2 trong 5 người bệnh ngoài cộng đồng với các nguyên nhân như rối loạn nhịp thất, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim cấp.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trong năm 2025, bệnh viện đã áp dụng E-CPR cho 14 trường hợp. Tỉ lệ người bệnh sống sót, giữ được chức năng thần kinh tốt trở lại cuộc sống bình thường lên tới 36%.

Quy trình này đã mở ra chuẩn mực mới về an toàn cho người bệnh và góp phần mang lại cơ hội sống quý giá cho người dân ngay giữa trung tâm TP.HCM.