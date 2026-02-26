TP.HCM kiểm tra an toàn thực phẩm tại các sự kiện có tổ chức ăn uống 26/02/2026 18:36

(PLO)- Ngoài các cơ sở sản xuất và kinh doanh, lực lượng chức năng TP.HCM còn kiểm tra an toàn thực phẩm tại các sự kiện có tổ chức ăn uống để phòng ngừa ngộ độc. Đợt cao điểm này bắt đầu từ sau Tết và sẽ kết thúc vào cuối tháng 3-2026.

Chiều 26-2, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đã cung cấp thông tin về công tác này. Theo đó, hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai từ cuối tháng 12-2025 và kéo dài đến hết tháng 3-2026.

Ông Hải cho biết Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu kế hoạch với hai nội dung trọng tâm. Đó là tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định và kiểm tra, đánh giá việc chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Sở đã thành lập 31 đoàn kiểm tra. Tại 168 phường, xã, đặc khu, mỗi nơi cũng thành lập một đoàn liên ngành. Các đoàn tập trung kiểm tra nhóm cơ sở có lượng tiêu thụ thực phẩm lớn trong dịp Tết thay vì làm dàn trải.

Ở cấp thành phố, lực lượng chức năng kiểm tra nguồn cung tại ba chợ đầu mối, các kho lạnh và cơ sở chế biến suất ăn quy mô lớn. Ở cấp cơ sở, các phường xã tăng cường giám sát trên địa bàn nhằm bảo đảm tính đồng bộ toàn thành phố.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Hoạt động kiểm tra được chia làm ba giai đoạn: trước, trong và sau Tết. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng còn kiểm tra an toàn thực phẩm tại những sự kiện có tổ chức ăn uống để chủ động phòng ngừa ngộ độc.

Đến nay, ngành chức năng đã kiểm tra hơn 2.000 cơ sở. Hiện đợt cao điểm đang ở giai đoạn sau Tết và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 3. Qua kiểm tra, thành phố chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào về an toàn thực phẩm trong dịp này.

Thông qua giám sát tại các chợ đầu mối và kho hàng, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm và đã chuyển xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trước Tết có doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện sản phẩm nhiễm tạp chất nên đã chủ động thu hồi cả lô hàng.

Ông Hải đánh giá đây là tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy ý thức tự giám sát của doanh nghiệp đã được nâng lên dù phải chịu thiệt hại kinh tế không nhỏ.