Chuyện trên bàn ăn: 'Vị khách không mời' mang tên HP 23/02/2026 17:04

(PLO)- Đau dạ dày, ợ hơi, khó tiêu... những triệu chứng tưởng chừng như "chuyện thường ngày ở huyện". Nhưng bạn có biết, thủ phạm đứng sau 90% các ca viêm loét dạ dày tá tràng là một loại vi khuẩn viết (tắt là vi khuẩn HP) lây lan cực mạnh ngay trên bàn ăn của chúng ta?