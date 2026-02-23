Sức khỏe

Chuyện trên bàn ăn: 'Vị khách không mời' mang tên HP

(PLO)- Đau dạ dày, ợ hơi, khó tiêu... những triệu chứng tưởng chừng như "chuyện thường ngày ở huyện". Nhưng bạn có biết, thủ phạm đứng sau 90% các ca viêm loét dạ dày tá tràng là một loại vi khuẩn viết (tắt là vi khuẩn HP) lây lan cực mạnh ngay trên bàn ăn của chúng ta?
Chuyện trên bàn ăn: "Vị khách không mời" mang tên HP

Đó chính là Helicobacter Pylori, hay gọi tắt là vi khuẩn HP. Nhiều người nghe đến HP là nghĩ ngay đến ung thư, sinh ra tâm lý hoang mang tột độ. Vậy thực hư "sát thủ" này nguy hiểm đến đâu?

#HP #viêm loét dạ dày #Helicobacter Pylori

