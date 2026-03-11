7 thực phẩm tốt cho người bị huyết áp cao 11/03/2026 15:45

(PLO)- Việc kiểm soát tốt tình trạng huyết áp cao giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy tim.

Huyết áp cao là bệnh thường gặp ở người trung niên, người cao tuổi và ngày càng có xu hướng trẻ hoá và gia tăng, được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Việc kiểm soát tốt huyết áp bằng thuốc hoặc không dùng thuốc mà trong đó dinh dưỡng có vai trò quan trọng, giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ 35-40%, nhồi máu cơ tim 20-25% và suy tim hơn 50%.

Nhiều loại rau quả và gia vị chứa nhiều chất xơ, kali, calcium và magnesium - các chất có lợi trong việc kiểm soát huyết áp, trong đó một số loại còn có khả năng giúp giảm huyết áp.

(Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm có lợi cho người bệnh huyết áp cao.

Cần tây: Y học cổ truyền đã sử dụng cần tây trong điều trị tăng huyết áp từ xa xưa. Có một số bằng chứng thực nghiệm cho thấy cần tây rất hữu dụng trong việc làm giảm huyết áp, qua thử nghiệm bằng cách tiêm dịch chiết xuất cần tây vào động vật đã thấy tác dụng hạ huyết áp rõ rệt.

Ở người, hiệu quả kiểm soát huyết áp có thể thấy được sau thời gian sử dụng ít nhất 4 cây cần tây mỗi ngày.

Tỏi: Tỏi là thực phẩm rất tốt đối với hệ tim mạch, bao gồm huyết áp. Tỏi có công dụng hạ mỡ máu và huyết áp. Mỗi ngày, việc kiên trì ăn đều đặn 2 tép tỏi sống hoặc đã ngâm dấm, hay uống 5ml dấm ngâm tỏi, có thể giúp duy trì huyết áp ổn định.

Hành: Hành rất có lợi đối với người bị huyết áp cao. Người bị tăng huyết áp có thể dùng hành với các món như hành củ ngâm dầu ăn, hành xào cần tây…

Đậu Hà Lan và đậu xanh: Đây là 2 loại thực phẩm rất có lợi cho người bị huyết áp cao. Hằng ngày người bệnh nên dùng đậu Hà Lan ép lấy nước uống, hoặc có thể ăn như rau.

Đối với đậu xanh, người bệnh có thể hầm, hoặc dùng đậu xanh và vừng đen sao thơm, tán bột, ăn mỗi ngày uống 2 lần để phòng chống tăng huyết áp.

Cà rốt: Cà rốt chứa nhiều chất xơ và một phức hợp các chất rất có lợi cho huyết áp. Uống 100ml nước ép cà rốt tươi, 2 lần mỗi ngày trong vòng 30 ngày sẽ giúp hạ huyết áp hiệu quả. Ngoài ra, trong cà rốt còn có một chất bổ mắt là beta-caroten.

Cà chua: Thực phẩm này có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu và hạ huyết áp. Đây cũng là thực phẩm rất giàu vitamin C và P. Nếu ăn thường xuyên mỗi ngày 1-2 quả cà chua sống, cơ thể sẽ có khả năng phòng chống tăng huyết áp.

Lưu ý là người bị tăng huyết áp không nên dùng sốt cà chua (đóng hộp) vì có chứa nhiều muối.

Gia vị hỗn hợp: Gia vị hỗn hợp như thì là, hạt thì là, kinh giới (họ bạc hà), tiêu đen, húng quế, gừng… cũng có chứa những hoạt chất có lợi cho việc kiểm soát huyết áp.

