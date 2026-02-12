Người bệnh tiểu đường cần tránh 4 nhóm đồ uống này trong dịp Tết 12/02/2026 08:10

Tết Nguyên đán là thời điểm sum họp, quây quần bên gia đình và bạn bè với nhiều bữa tiệc, món ăn giàu năng lượng. Tuy nhiên, chế độ ăn uống ngày Tết thường nhiều thịt, dầu mỡ, ít rau xanh, kèm theo các loại đồ uống ngọt và rượu bia… có thể khiến đường huyết tăng cao và khó kiểm soát.

Để vui xuân đón Tết an toàn, người bệnh tiểu đường cần đặc biệt lưu ý lựa chọn đồ uống phù hợp. Dưới đây là 4 loại đồ uống người bệnh nên tránh trong dịp Tết.

Nước ngọt, nước ngọt có gas - Nguy cơ tăng đường huyết nhanh

Nước ngọt là thức uống phổ biến trong những ngày Tết, thường được dự trữ để tiếp khách. Tuy nhiên, nước ngọt chứa hàm lượng đường rất cao, có thể làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát, đặc biệt khi uống nhiều.

Người bệnh nên hạn chế tối đa nước ngọt có đường; có thể lựa chọn nước ngọt dành riêng cho người đái tháo đường hoặc sử dụng chất tạo ngọt không làm tăng đường huyết khi uống cà phê, trà, chè.

Nước ngọt chứa hàm lượng đường rất cao, có thể làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát. (Ảnh minh hoạ)

Rượu và đồ uống có cồn - Nguy cơ hạ đường huyết nguy hiểm

Rượu là thức uống thường gặp trong các buổi tiệc Tết. Tuy nhiên, rượu có thể ức chế gan sản xuất glucose, làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nặng, đặc biệt khi uống lúc đói hoặc dùng thuốc điều trị đái tháo đường.

Ngoài ra, uống rượu còn khiến người bệnh dễ quên uống thuốc hoặc quên ăn, gây rối loạn đường huyết. Đặc biệt, rượu ngâm động vật hoặc thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, suy thận cấp, đe dọa tính mạng.

Nếu sử dụng, người bệnh tiểu đường chỉ nên uống tối đa 1-2 ly rượu vang trong bữa ăn; tuyệt đối tránh rượu mạnh, rượu ngâm không rõ nguồn gốc; học cách từ chối khi bị mời hoặc ép uống rượu.

Bia và đồ uống lên men - Ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết

Bia cũng là loại đồ uống phổ biến trong dịp Tết. Tuy nhiên, bia chứa nhiều carbohydrate và năng lượng, có thể làm tăng đường huyết và rối loạn chuyển hóa nếu sử dụng thường xuyên.

Người bệnh đái tháo đường nên hạn chế tối đa hoặc tránh uống bia trong dịp Tết.

Nước ép trái cây ngọt và nước tăng lực - Nhiều đường và chất kích thích

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, các loại nước ép từ trái cây quá ngọt hoặc nước ép đóng chai thường chứa lượng đường cao, làm tăng đường huyết.

Nước tăng lực còn chứa nhiều đường và chất kích thích, không phù hợp với người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh tiểu đường nên hạn chế nước ép trái cây ngọt như xoài, nhãn, sầu riêng, nho… không sử dụng nước tăng lực; ưu tiên nước lọc, trà không đường, nước đun sôi để nguội.

Tết là dịp đoàn viên, nhưng sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Người bệnh cần lựa chọn đồ uống hợp lý, duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và theo dõi đường huyết thường xuyên để có một mùa Xuân an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa.

Bác sĩ ĐỖ TRUNG KIÊN

Khoa Ngoại chung - Bệnh viện Nội tiết Trung ương