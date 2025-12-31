Kỹ năng cơ bản bảo vệ an toàn khi vui chơi nơi đông người dịp lễ Tết 31/12/2025 20:37

(PLO)- Người dân cần nằm lòng các kỹ năng cơ bản để chủ động bảo vệ an toàn sức khỏe của bản thân, đón năm mới an lành, vui tươi, trọn vẹn.

Dịp cuối năm và đón chào năm mới là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện đếm ngược và các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người.

Để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn, người dân cần nằm lòng một số kỹ năng quan trọng nhằm phòng ngừa rủi ro về sức khỏe và hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Người dân TP.HCM vui chơi dịp lễ Tết. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phòng tránh say nắng, say nóng tại sự kiện ban ngày

Đối với các lễ hội, sự kiện ngoài trời diễn ra vào ban ngày, việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, kết hợp vận động nhiều, dễ khiến cơ thể tăng nhiệt, dẫn đến say nắng, say nóng (sốc nhiệt).

Vì vậy, người tham gia lễ hội cần lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp. Ưu tiên quần áo có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt; tránh mặc trang phục bó sát hoặc chất liệu gây bí bách.

Bảo vệ cơ thể khỏi nắng, tia UV bằng cách mang theo mũ rộng vành, kính mát, dù che nắng và sử dụng kem chống nắng khi cần thiết.

Việc ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước và điện giải, do đó cần chủ động uống nước lọc hoặc nước bù điện giải, ngay cả khi chưa cảm thấy khát.

3 quy tắc vàng cho mùa lễ hội an toàn. Ảnh: TTCC 115

Tránh hạ đường huyết, ngất xỉu trong đám đông

Môi trường đông người, thiếu ô xy, kết hợp đứng lâu và không ăn uống đầy đủ là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hạ đường huyết và ngất xỉu.

Người dân cần lưu ý nạp năng lượng bằng cách ăn nhẹ trước khi tham gia sự kiện, những người có tiền sử hạ đường huyết cần mang theo kẹo, bánh hoặc nước ngọt để sử dụng khi cần.

Khi xuất hiện các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, ù tai, vã mồ hôi lạnh, cần nhanh chóng báo cho người xung quanh, di chuyển đến khu vực thoáng khí để ngồi nghỉ và bổ sung năng lượng.

Lưu ý cho nhóm đối tượng nguy cơ cao

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền nên đứng ở khu vực thoáng đãng, rìa ngoài, tránh chen lấn vào khu vực sát sân khấu.

Áp lực từ tiếng ồn cường độ lớn và tình trạng thiếu ô xy có thể kích phát các cơn kịch phát của bệnh lý mãn tính. Hãy luôn mang theo thuốc điều trị dự phòng (như thuốc xịt hen, thuốc ngậm dưới lưỡi cho bệnh tim...).

Xử lý tình huống khẩn cấp

Việc chủ động bảo vệ bản thân là ưu tiên hàng đầu. Ngay khi đến địa điểm, hãy quan sát các lối ra và vị trí của các chốt y tế lưu động.

Nếu xảy ra tình trạng hỗn loạn, tuyệt đối không đi ngược dòng hoặc cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi để tránh bị giẫm đạp.

Khi phát hiện người có dấu hiệu bất thường như ngất xỉu, khó thở hoặc chấn thương do chen lấn, cần nhanh chóng gọi 115 để được hướng dẫn sơ cứu hoặc đưa nạn nhân đến chốt y tế lưu động gần nhất.

BS CKII NGUYỄN DUY LONG, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM